Menino de 3 anos dá tiro acidental no irmão gêmeo com arma do pai, que é colecionador

MACAPÁ – É grave o estado de saúde de uma criança de 3 anos baleada acidentalmente em casa na noite de quinta-feira, 22, por seu irmão gêmeo. A bala atingiu a cervical e ele está internado, entubado, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, em Macapá.

À polícia o pai – que é colecionador de armas – contou que guarda os armamentos em um cofre e ontem, como ia para um clube de tiros, retirou uma pistola 9mm, da marca Taurus, que usaria. Por alguns minutos, segundo seu relato, se afastou do cômodo da casa onde a pistola estava. Uma das crianças pegou a arma e houve o disparo que atingiu o irmão.

De acordo com o depoimento, ao ouvir o estampido, os adultos que estavam na casa se dirigiram ao cômodo onde a arma estava e encontraram o menino baleado caído no chão. Levado às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ele levado para o Hospital de Emergências e, devido ao quadro de saúde, foi transferido para a UTI do Hospital Infantil.

Pistola semelhante a do caso em Macapá. Foto: Hélvio Romero/Estadão

O pai das crianças tem 37 anos, prestou depoimento à polícia e foi liberado, mas a arma foi apreendida para investigação.

Outro caso

Em agosto deste ano, um menino de 8 anos matou com um tiro acidental o cunhado de 27, quando manuseava a arma dele em Jacareí, interior de São Paulo. O homem, que tinha licença de colecionador, atirador esportivo e caçador, o chamado CAC, tinha ido buscar seu filho de 5 anos e o menino, seu cunhado, em uma escola particular, no bairro Jardim Leonídia.

A arma de fogo estava no banco traseiro do automóvel. As crianças entraram no carro e o menino pegou a arma, e aconteceu o disparo acidental.