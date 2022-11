Menino de 9 anos filma próprio estupro em Minas: ‘Viu, mãe, agora você tem a prova’

Publicidade

Um menino de 9 anos gravou o próprio estupro em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Ele entregou o vídeo à mãe para provar que vinha sendo abusado por um conhecido da família que frequentava a casa deles. Graças ao vídeo feito pela criança, a Justiça decretou a prisão preventiva do criminoso.

A delegada responsável pelo caso, Alessandra Aparecida Azalim, informou que o homem tem 55 anos. Ele seria ex-namorado da mãe e amigo da avó do menino. De acordo com ela, no vídeo é possível ver o estupro. “O vídeo feito pela própria criança demonstra o ato libidinoso (…) Ele frequentava a casa, almoçava com a família e tinha uma relação de confiança com o próprio menino”, revelou a delegada.

Equipe da Polícia Civil de Minas que investigou o estupro do menino de 9 anos em Juiz de Fora. Foto: Polícia Civil de Minas/Divulgação

A criança relatou que foi acariciada pelo agressor há três meses e gravou, há 15 dias, o vídeo do estupro para provar as agressões. Em entrevista coletiva, os policiais revelaram que o menino ainda teria dito no material gravado: “Viu, mãe, agora você tem a prova do que está acontecendo!”.

A mãe, então, procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Na última quinta-feira, 10, por volta das 7h, o homem foi preso durante a Operação Rompendo o Silêncio, da Polícia Civil. “A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele, que foi decretada pela Justiça”, informou a delegada.

Alessandra Aparecida Azalim afirmou à imprensa que o suspeito não tem passagem policial. Segundo ela, o inquérito deve ser concluído nos “próximos dias”, e o agressor deve ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. “Ele permanece preso à disposição da Justiça”, disse a delegada. Ela contou também que o homem confirmou os fatos e deu “a própria versão”, sem detalhar qual.

