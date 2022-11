Micro-ônibus cai de balsa no Rio Amazonas, no Pará, e deixa 5 passageiros mortos

Publicidade

Ao menos cinco pessoas da mesma família morreram e uma segue desaparecida após um micro-ônibus cair no Rio Amazonas, no Porto de Santana do Tapará, no distrito de Santarém, no oeste paraense. O acidente aconteceu por volta das 5h, desta segunda-feira, 7.

O veículo, alugado por um grupo de passageiros, estava sendo manobrado para entrar numa balsa, mas perdeu o controle e caiu na água. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, mas o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Pará.

Ônibus caiu no distrito de Santarém, no oeste paraense, no Porto de Santana do Tapará. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Entre as vítimas, uma criança perdeu a vida e uma adolescente, de 17 anos, segue desaparecida. As buscas estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. O número de feridos ainda é incerto.

Causas

De acordo com informações iniciais, o motorista teria posicionado o veículo para iniciar a subida em direção à rampa da balsa que faz a travessia do Rio Amazonas, entre as cidades de Monte Alegre e Santarém. Neste momento, o micro-ônibus teria tido problema nos freios, colidiu em cabo de aço que não suportou o peso do transporte, se rompeu, e, em seguida, caiu no rio.

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-Pa) informou que o micro-ônibus fazia transporte particular, portanto, não é regulado pelo órgão, que fiscaliza o transporte intermunicipal de passageiros.

Conforme a Coordenadoria Municipal de Portos de Santarém, os oito passageiros que estavam dentro do micro-ônibus, permaneciam dormindo e outros aguardavam a manobra do lado de fora. Duas pessoas conseguiram sair do transporte e receberam atendimento médico no local. Já os corpos dos demais foram resgatados pouco tempo depois do acidente.

Em nota, a Prefeitura de Santarém, ainda informou que enviou uma equipe para o local, integrada pela Coordenadoria Municipal de Portos, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Coordenadoria de Defesa Civil, Samu e Comunicação “para prestar toda assistência necessária aos familiares das vítimas, apurar as causas do acidente e tomar todas as providências cabíveis ao caso”, disse o texto. O veículo tinha a retirada do rio por homens do Corpo de Bombeiros prevista para a tarde desta segunda-feira.

Segundo a Polícia Científica do Pará, os corpos que deram entrada na Coordenadoria de Santarém, estão sem identificação e procuração por parte de parentes e perícias já foram solicitadas para identificar as causas do acidente.

Pronunciamento

Pelas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, publicou uma mensagem de solidariedade às famílias. “Olá Pessoal! Sobre o acidente que envolveu um micro-ônibus, no Porto de Tapará, em Santarém, na manhã desta segunda-feira (07), minha solidariedade com as vítimas e familiares. Informamos que já acionamos todos os órgãos do Estado. Representantes da Polícia Civil do Pará, Polícia Militar, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros já estão prestando todo apoio necessário e tomando as providências cabíveis”, se pronunciou.