Ministério da Agricultura manda recolher azeites de oliva impróprios para consumo; veja lista

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou o recolhimento de 12 lotes de azeites de oliva que estão impróprios para o consumo, o que representa 82 mil litros do produto. Ao todo, são 10 marcas de oito empresas que estavam em supermercados, centro de distribuição ou em estabelecimento envasilhador, conforme divulgação feita na quinta-feira, 21. Segundo o ministério, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado.

A medida, de acordo com a pasta, foi tomada após análises laboratoriais oficiais confirmarem que os produtos não correspondem aos padrões de identidade e de qualidade estabelecidos no Regulamento Técnico do Azeite de Oliva.

O ministério recomenda que os consumidores que tiverem adquirido algum dos produtos irregulares devem devolvê-los nos pontos de venda onde foram comprados.

“Apesar de ainda encontrarmos algumas irregularidades, a grande maioria dos produtos analisados estão dentro da conformidade. Isso reforça que o trabalho que o Mapa vem realizando com as constantes operações têm contribuído para que a cada ano diminua as irregularidades, coibindo quem insiste em fraudar o produto”, afirma Hugo Caruso, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal.

Veja, na tabela abaixo, as marcas apreendidas:

Ministério da Agricultura determina recolhimento de lotes de azeites de oliva impróprios para o consumo. Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura

Diante da fiscalização, são responsabilizados pelas irregularidades tanto a empresa identificada no rótulo quanto o detentor da mercadoria, de forma solidária, por colocar para vender um produto irregular ou fraudado.

Além dos 12 lotes anunciados, há também outros produtos que foram apreendidos, de forma cautelar, devido a indícios de irregularidades. “Esses produtos ainda aguardam parecer laboratorial final”, afirmou o ministério.

“O Mapa permanecerá vigilante e tomará as medidas necessárias para proteger a saúde pública e a integridade do mercado de azeites de oliva no País”, afirmou a pasta.

Procuradas pela reportagem, as oito empresas responsáveis não se pronunciaram. O espaço permanece aberto para manifestação.

Ministério da Agricultura determina recolhimento de lotes de azeites de oliva impróprios para o consumo. Imagem ilustrativa. Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura

Veja dicas para se prevenir de fraudes: