Ministério da Agricultura determina recolhimento de dez marcas de azeite de oliva; veja quais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou na sexta-feira, 15, o recolhimento de dez marcas de azeites de oliva extravirgem dos mercados. A medida é cautelar e faz parte dos desdobramentos da Operação Getsêmani, que identificou esquema ilícito de importação, adulteração e distribuição de produtos fraudados.

As marcas são:

Terra de Óbidos

Serra Morena

De Alcântara

Vincenzo

Az Azeite

Almazara

Escarpas das Oliveiras

Don Alejandro

Mezzano

Uberaba

Consumidores que tenham adquirido esses produtos devem deixar de consumi-los e podem solicitar a substituição nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. A Operação Getsêmani ocorreu nos dias 6, 7 e 8 de março nos municípios de Saquarema (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE) e Natal (RN), com a participação das Polícias Civis dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foram apreendidos 104.363 litros de azeite de oliva fraudados.

“Além da composição desconhecida, foram identificadas produção e comercialização em condições higiênico-sanitárias inadequadas em estabelecimento clandestino, ocasionando risco à saúde pública e concorrência desleal”, informou o Mapa.

Segundo o Mapa, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo. Foto: Freesia/Adobe Stock

Dicas ao consumidor

Segundo o Mapa, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo. Por isso, o ministério separou alguns cuidados que o consumidor deve levar em consideração:

Desconfie de preços muito abaixo da média do mercado;

Confira sempre a lista de produtos irregulares já apreendidos em ações do Mapa, neste link ;

; Não compre azeite a granel;

É importante estar atento à data de validade e aos ingredientes contidos; e

Opte por produtos com a data de envase mais recente.

O Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec) também recomenda observar se o produto está turvo e se na embalagem há informação sobre mistura de óleos (adição de outro óleo vegetal).

Outra dica é desconfiar de preços muito abaixo da média do mercado. O preço do azeite manteve-se em alta nos últimos anos e deve continuar sob pressão este ano por causa da diminuição histórica da produção global, sobretudo nos países europeus – responsáveis por dois terços da produção mundial de azeites. Veja aqui dicas para substituir o azeite no dia a dia.

De acordo com a Embrapa, o Brasil é o terceiro maior importador de azeite de oliva no mundo. O País também produz azeite, com “qualidade reconhecida por prêmios internacionais conquistados nos últimos anos”, mas a produção local ainda é incipiente. “Iniciada na última década, chegou a 503 toneladas em 2022, o que representa apenas 0,24% do consumo nacional.”