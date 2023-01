Ministro Gilmar Mendes é eleito novo presidente do TSE

A posse do Gilmar Mendes na presidência da corte eleitoral irá ocorrer no dia 12 de maio, assim como a do novo vice-presidente da corte, ministro Luiz Fux, também eleito nesta quinta-feira. Ambos são ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A mudança na presidência do TSE ocorre num momento em que a corte eleitoral avalia ações contra a chapa formada pela presidente Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. A chapa é acusada de irregularidades na campanha eleitoral de 2014 e pode ser cassada.

Gilmar Mendes assumiu o cargo de ministro no STF em 2002 e presidiu a Corte de 2008 a 2010. Ele foi reconduzido para vaga de titular do TSE em 3 de fevereiro.

O TSE é composto por, no mínimo, sete ministros titulares, sendo três do STF, dois representantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois da classe dos advogados.

(Por Caio Saad, no Rio de Janeiro; Edição de Raquel Stenzel)