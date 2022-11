Mobilidade Estadão é premiado como melhor Mídia Especializada

Publicidade

O caderno e o portal Mobilidade, do Estadão, foi premiado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) como Mídia do Ano na categoria Mídia Especializada. Segundo a entidade, “este prêmio é conferido anualmente a veículos e empreendimentos de mídia que se destacaram em sua esfera de atuação”.

Também foram indicados como Mídia do Ano o Jornal Nacional – Série Brasil em Constituição (categoria TV); O Globo (categoria Jornal) e A Tarde (menção honrosa de Mídia Regional); e o Hub de Conteúdo Braskem + The Economist (categoria Produção de Conteúdo). Os vencedores foram definidos por um júri integrado pelos membros dos Conselhos Deliberativo e Consultivo e pela Diretoria Executiva da Aberje.

A cerimônia de premiação acontecerá na próxima terça-feira, dia 29 de novembro, a partir das 19h, na Casa Giardini, no bairro do Campo Belo Foto: Aberje

Segundo comunicado da Aberje, “o futuro de quem vive e se locomove nas cidades passa obrigatoriamente pela boa comunicação da mobilidade. De bicicletas, motos e carros, além de patinetes e monociclos, a cobertura sobre o tema ganha a relevância necessária com o aporte de grande valor do caderno Mobilidade, do Estadão. Notícias, podcasts, vídeos, webstories e guias entregam informação de qualidade, de forma acessível, no digital e no impresso”.

A cerimônia de premiação acontecerá na próxima terça-feira, dia 29 de novembro, a partir das 19h, na Casa Giardini, no bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo. Na ocasião, também serão conhecidos os vencedores nacionais de várias categorias que compõem a 48.ª edição do Prêmio Aberje, considerado o mais tradicional do setor de comunicação empresarial do País.

Estadão foi reconhecido pelo Prêmio CNT de Jornalismo 2022

O trabalho da equipe do Estadão já havia sido reconhecido neste mês pelo Prêmio CNT de jornalismo 2022. No último dia 10, a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) anunciou os vencedores da edição, que premiou as reportagens “A licitação superfaturada de ônibus escolares do FNDE”, de André Shalders, na categoria Impresso, e “Setor de transporte busca tecnologias além do motor elétrico para zerar emissões”, de Luciana Dyniewicz, na categoria Meio Ambiente e Transporte.