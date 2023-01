Modelo brasileiro de 27 anos é encontrado morto na Itália; companheiro é suspeito, diz polícia

PORTO ALEGRE - A polícia de Milão, na Itália, investiga a morte do modelo brasileiro e personal trainer Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos. O corpo do rapaz foi encontrado na última quinta-feira, 12, na cama do apartamento do seu companheiro, o italiano aposentado Gianclaudio DB, de 71 anos. A vítima estava com um saco plástico na cabeça.

De acordo com a imprensa italiana, o principal suspeito pela morte do modelo é Gianclaudio, que foi detido em flagrante. Foi o idoso que acionou a polícia e a emergência, mas não conseguiu explicar à polícia os momentos que antecederam a morte do brasileiro, segundo a mídia local. companheiro, citou o jornal.

Gianclaudio disse à polícia que, dois dias antes da morte, os dois promoveram uma festa entre amigos no apartamento, com “drogas pesadas” e a prática de sexo. O corpo de Gabriel passará por autópsia. O italiano também foi submetido a exames. O casal estava junto havia pelo menos dois anos.

O modelo brasileiro e personal trainer Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto na Itália. Foto: Instagram/@_diasgabrielluiz

Em nota enviada à reportagem, o Itamaraty afirma que, “em caso de falecimento de nacional no exterior, os consulados brasileiros poderão prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com autoridades locais e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito”. “O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família. Não há previsão regulamentar e orçamentária para o pagamento do traslado com recursos públicos’’, disse.

A família de Gabriel Luiz Dias da Silva tenta agora trazer o corpo para ser sepultado em Gravataí, cidade localizada na região metropolitana de Porto Alegre, onde o rapaz nasceu. O custo do traslado gira em torno de R$ 40 mil, incluindo o sepultamento, e deverá ser pago pelos familiares. Para isso, foi criado uma página na internet para arrecadar dinheiro.

A reportagem tentou contato com os familiares de Gabriel, mas até a publicação do texto não obteve retorno.