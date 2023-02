Moradores de praias ainda estão isolados e com energia parcial em São Sebastião

SOROCABA – Moradores e ao menos seis praias de São Sebastião, localizadas ao longo da rodovia Rio-Santos ainda estão isolados e com fornecimento parcial de energia. A internet e o celular funcionam com restrições. Quem sai de carro de São Sebastião com destino a Bertioga só consegue chegar até a Maresias, mas enfrenta o tráfego em ‘pare e siga’ na Praia de Toque Toque Grande, onde uma barreira foi parcialmente removida por equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Defesa Civil.

São Sebastião decreta calamidade publica devido às chuvas; carnaval na cidade Foto: JESSICA AQUINO/ESTADAO

Daí em diante, são quatro barreiras, sendo duas em Boiçucanga, uma em Praia Preta e outra em Barra do Sahy. O tráfego pela Rio-Santos só volta a ser possível depois da Praia de Juquehy, no sentido de Bertioga. Assim, turistas e moradores das praias de Boiçucanga, Camburi, Camburizinho, Praia da Baleia, Barra do Sahy e Praia Preta não conseguem se deslocar, nem em direção à Rodovia dos Tamoios, sentido São José dos Campos, nem em direção ao Sistema Anchieta-Imigrantes, que daria acesso à capital paulista.

O empresário Wagner Teixeira, dono de um posto de abastecimento de combustíveis na Rio-Santos, estava em Juquehy, na manhã desta terça. “Estou isolado, preciso ir para Boiçucanga e não consigo. A comunicação está muito difícil. De celular, aqui só entra o sinal de uma operadora. Parte da vila ainda está sem energia. Cambury está sem internet e metade do bairro está sem energia. Na Barra do Sahy houve queda de postes e o pessoal de manutenção da concessionária de energia não conseguiu chegar”, disse.

A concessionária de energia que atua na região informou que desde a madrugada de domingo as equipes estão no campo e a maioria dos clientes já teve a energia restabelecida. As equipes foram reforçadas, mas a dificuldade de acesso tem dificultado o restabelecimento da operação. As empresas de telefonia fixa e de celular informaram que também estão restabelecendo os serviços.