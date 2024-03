Morre indígena que teve 30% do corpo queimado em acidente com fondue no RS

Na Universidade Federal do Rio Grande, Jaqueline participou do Coletivo Indígena, sendo Liderança da Casa de Estudante (CEU-FURG), bolsista do PET Popular e integrante do Diretório Central de Estudante. Ela era estagiária da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e foi a primeira mulher indígena a se formar por cotas na universidade.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul instaurou inquérito para investigação das circunstâncias do caso. “Existem muitas pessoas que querem se manifestar contra o restaurante, nós negamos e somos veementemente contra. Não podemos nos manifestar contra pessoas que sequer foram indiciadas”, disse Aisllana Zogbi, advogada que representa a família da jovem.