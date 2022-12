Morre monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova e referência carismática católica no Brasil

Faleceu, nesta segunda-feira, 12, o monsenhor Jonas Abib, aos 85 anos, em Cachoeira Paulista (SP). Fundador da comunidade católica Canção Nova, o sacerdote foi um dos principais impulsionadores da Renovação Carismática no Brasil nos últimos anos. A informação sobre a morte foi confirmada pela assessoria da comunidade.

Abib havia recebido alta de um hospital na quinta-feira, 8, após ficar um mês internado para tratar um quadro de pneumonia. Ele retornou para casa no dia em que completava 58 anos de sacerdócio.

Desde maio do ano passado, o religioso mantinha ainda o tratamento quimioterápico de um mieloma, um tipo de câncer que afeta as células da medula óssea.

Nascido em 21 de dezembro de 1936, em Elias Fausto (SP), cursou Teologia em São Paulo no Instituto Teológico Salesiano Pio XI do Alto da Lapa e foi ordenado sacerdote em 1964. Em 1971, conheceu a Renovação Carismática Católica, passando a trabalhar sobretudo com grupos jovens.

Quatro anos depois, o então bispo da diocese de Lorena, dom Antônio Affonso de Miranda, chamou padre Jonas ao escritório episcopal e deu-lhe uma missão: “É hora de evangelizar porque os batizados não são evangelizados. Como você trabalha com jovens, comece com eles. Faça alguma coisa!”.

Em 1978, fundou a Comunidade Canção Nova, que se tornou uma marca da comunicação carismática no País. Com o passar dos anos, o religioso se consolidou como uma referência para grupos carismáticos e expoentes do movimento, incluindo o Padre Marcelo Rossi.

Em 2007, o então papa Bento XVI concedeu a Jonas Abib o título de monsenhor, designação dada a padres que se destacam por relevantes serviços prestados à Igreja e aos fiéis.

Até o momento, ainda não há informações sobre o velório e enterro.