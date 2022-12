Morre turista alemão de 81 anos ferido durante assalto no centro do Recife

Morreu nesta quarta-feira, 14, o turista alemão Werner Duysen, de 81 anos, após ser assaltado durante um passeio no Recife com o marido Wolfang Werner Duysen Gurkasch, de 79, na quinta-feira, 8.

Os homens, que formavam um dos primeiros casais gays a ter o casamento legalmente reconhecido na Alemanha, haviam desembarcado de um cruzeiro atracado na capital pernambucana para conhecer a cidade. Eles foram abordados por assaltantes enquanto visitavam o Pátio do Carmo, onde fica a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, na área central do Recife.

O casal alemão foi abordado por assaltantes enquanto visitavam o Pátio do Carmo, onde fica a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, na área central do Recife Foto: Google

Werner se assustou, caiu, bateu a cabeça e passou os últimos dias internado em um hospital particular da capital. A morte foi confirmada nesta quarta-feira, 14, pela delegada Polyanne Farias da Diretoria Integrada Especializada da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), em atendimento à imprensa. O caso é investigado como latrocínio - roubo seguido de morte.

Em nota, a PCPE informou que um dos suspeitos “já foi identificado e preso por outro delito”, e que apreendeu parte do material roubado dos turistas. “A PCPE reforça que as diligências seguirão com total empenho até a completa elucidação”, informou a corporação, que lamentou o ocorrido.

A investigação é conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios, do Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP).

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML na tarde desta quarta, e a causa da morte ainda não foi identificada pela perícia, confirmou a assessoria da polícia. No entanto, foi constatado que não havia marcas de perfuração no corpo, o que descarta a versão inicialmente divulgada na imprensa de que Werner teria sido esfaqueado.

Werner Duysen e Wolfgang foram um dos casais gays que oficializaram o casamento em 2001, assim que a Alemanha passou a reconhecer em cartório a união civil entre pessoas do mesmo sexo.

A história do casal foi contada em uma reportagem de 2011, da agência de notícias alemã Deutsche Welle, sobre os dez anos da lei que permitiu a milhares de casais ter uma cerimônia como a dos Duysen.