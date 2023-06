Como o transporte pode ser menos poluente?

Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, publicado em 2022, alertou para a necessidade de reduzir em 45% a emissão de gases de efeito estufa até 2030, para limitar o aquecimento global em 1,5ºC. Nesse contexto, promover a descarbonização dos meios de transporte é medida urgente, como abordou, durante o Summit Mobilidade, o representante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente no Brasil, Gustau Mánez Gomis. Confira, a seguir, os principais tópicos de sua palestra.

ENERGIAS LIMPAS

“A crise climática demandará uma transformação muito rápida das nossas sociedades e isso inclui o setor de transportes. Comparando com carros movidos a biocombustíveis, a redução de emissões de carbono do veículo elétrico é muito mais ambiciosa. Além disso, viveremos outra transição, a energética, para energias renováveis – solar, eólica e hidrogênio verde. Essas transições estão vinculadas, em sinergia com a inteligência artificial, a digitalização e os veículos autônomos.”

SETOR AUTOMOTIVO

“Os números apontam para a mudança. Em 2022, havia quase 900 modelos de caminhões e ônibus elétricos e mais de 500 modelos de carros. A fabricação de veículos com motores a combustão interna cairá em mais de 20% na próxima década. E há anúncios significativos das montadoras. Em 2025, a Volvo calcula ter 50% de toda sua produção em veículos elétricos; a Ford produzirá mais de 2 milhões. Para 2030, a BMW anuncia que 50% de todas as suas vendas globais serão elétricas; a Toyota terá 30 modelos de veículos elétricos e mais de 3,5 milhões de unidades vendidas. Há mais de 120 bilhões de dólares em compromissos de investimento.”

BATERIAS DE LÍTIO

“Estudos mostram que existem tecnologias para produzir baterias de maneira sustentável. No Chile, um dos maiores produtores de lítio do mundo, estão desenvolvendo padrões para extraí-lo com baixo consumo de água. Os países têm de assegurar esses padrões de mineração.”

ÔNIBUS ELÉTRICOS

“A troca de frotas de ônibus convencionais pelos elétricos é a forma mais importante de promover a mobilidade elétrica. São custos muito mais baratos do que a mobilidade privada. As vendas cresceram em 2021 e o País tem, possivelmente, as maiores frotas de transporte público da América Latina. Essas trocas são uma oportunidade para liderar essa transição na região.”

POLÍTICAS PÚBLICAS

“Precisamos de uma política nacional com incentivos e metas, e também definir normas-padrão, harmonizadas com as de outros países da América Latina para fomentar uma transição mais rápida. O mais importante é desenvolver capacidades que adaptem as soluções globais ao contexto local. E também olhar para as oportunidades, como o setor de entregas, micromobilidade, serviços compartilhados e veículos elétricos de duas ou três rodas.”

Representante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente no Brasil, Gustau Mánez Gomis deu palestra no Summit Mobilidade Foto: Summit Mobilidade/Estadão

URGÊNCIA

“É preciso desenvolver mecanismos de conscientização, educar sobre os benefícios da mobilidade elétrica. Não é uma questão de futuro, é uma questão de agora, já. Ajuda muito assumir compromissos em nível nacional envolvendo setores públicos e privados, universidades, sociedade civil, prefeituras. Não podemos deixar essa transformação para o futuro ou será tarde demais.”

Veículos híbridos ajudam na redução da pegada de carbono

Para os próximos anos, a hibridização dos veículos é uma opção para a descarbonização. João Irineu Medeiros, vice-presidente para Assuntos Regulatórios da Stellantis para a América do Sul, aponta o Brasil como um dos principais agentes desse processo. “Pela característica de nossa matriz energética, com o uso do etanol, conseguimos fazer a descarbonização sem a dependência de um veículo 100% elétrico.” O executivo destacou que a alternativa para a dificuldade da massificação do carro elétrico – que tem metade de seu custo na bateria – é usar diferentes níveis de hibridização, num veículo com baterias menores e ainda com motor a combustão interna, movido a etanol.

Fábio Ferreira, diretor de Produto da Bosch, considera a eletrificação e o combustível como caminhos paralelos para a mobilidade sustentável. “É a diversificação tecnológica que vai resolver o problema”, diz.