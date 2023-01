Motorista de ônibus é preso por atropelar e matar homem após réveillon em Copacabana

RIO - Um motorista de ônibus foi preso no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 2, acusado pela Polícia Civil de atropelar, arrastar e matar de propósito um homem. A vítima tentou impedir o coletivo de seguir viagem, em Copacabana (zona sul do Rio), na madrugada de domingo, 1, logo após o fim da festa de réveillon na praia.

Imagens obtidas pela Polícia mostram um ônibus da linha Troncal 1 (Central do Brasil-General Osório) parado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nas imediações da Praça do Lido. Um homem – identificado depois como o bombeiro Gilson Castro Silva, de 58 anos – estava no asfalto, na frente do veículo, tentando impedir o ônibus de seguir viagem no sentido co Centro enquanto outras pessoas faziam fila para embarcar.

O condutor – depois identificado como Valdir das Mercês Junior – acelerou duas vezes o veículo, sem que ele se movesse, como forma de alertar Silva para que saísse da frente. O bombeiro não saiu ,e o motorista jogou o veículo contra a vítima. Silva caiu, ficou embaixo do ônibus e foi arrastado. Acabou morrendo. Eram aproximadamente 5h.

O motorista foi levado à 12ª DP (Copacabana) e, segundo a Polícia, contou uma versão mentirosa. Disse que a vítima estava bêbada e entrou na frente do veículo, que estava em movimento. Mercês Junior não teria conseguido brecar a tempo de evitar o atropelamento. Com base nesse relato, ele foi liberado e começou a ser investigado por homicídio culposo (sem intenção).

Motorista foi levado para a 12ª DP Foto: Maíra Coelho/O Dia

Mas a Polícia conseguiu imagens que desmentem essa versão, indiciou o motorista por homicídio doloso (intencional) e pediu sua prisão temporária por 30 dias, que foi concedida pela Justiça. Ele então foi preso e conduzido ao presídio José Frederico Marques, em Benfica (zona norte), onde vai ser submetido a audiência de custódia.

Até a publicação desta reportagem, o Estadão não havia conseguido contato com representantes do motorista, para que se pronunciassem sobre seu indiciamento pela polícia.