Motorista é morto por PM de folga em briga de trânsito na zona leste de SP

Um policial militar de 50 anos foi preso em flagrante após atirar em um motorista durante uma briga de trânsito nesta quinta-feira, 5, na Avenida Morais Costa, na Vila Industrial, zona leste de São Paulo. A vítima, um homem de 40 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O desentendimento, que ocorreu logo no início da manhã, por volta de 5h, teria começado após o policial militar, que estava de folga, se irritar com a demora do motorista em manobrar um caminhão na avenida, segundo informações da TV Record. O caso é apurado pela Corregedoria da PM.

Caso foi registrado pelo 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela) Foto: Reprodução/Google Street View

Conforme a Polícia Militar, o motorista foi atingido na região do tórax pelo disparo de arma de fogo do agente, que não teve a identidade revelada. A vítima morreu momentos após ser levada pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital da Vila Alpina, próximo de onde o desentendimento aconteceu.

A PM afirma que, segundo depoimento do agente que efetuou o tiro, “o condutor do caminhão desceu do veículo e teria colocado a mão na cintura, simulando estar armado”. A suposta ação, segundo a corporação, teria motivado o policial a “revidar com um disparo de arma de fogo”.

A versão é contestada por familiares e amigos da vítima, que chegaram a fazer um protesto na Vila Industrial na noite desta quinta-feira. “Justiça por um inocente”, dizia um dos cartazes.

A Corregedoria da Polícia Militar foi acionada para apurar a ocorrência e a arma de fogo do policial, apreendida para perícia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto pelo 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela).