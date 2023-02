Greve de ônibus em Belo Horizonte: Motoristas encerram paralisação após proposta de reajuste

Após reunião conduzida pelo Ministério do Trabalho, com sindicatos das empresas e trabalhadores, motoristas de ônibus encerraram a paralisação iniciada à meia-noite desta segunda-feira, 16, em Belo Horizonte. Segundo a prefeitura da capital mineira, foi apresentada uma proposta de reajuste salarial de 8,2%.

“É importante considerar que o atual contrato de concessão estabelece que compete exclusivamente às empresas de ônibus negociar com os seus trabalhadores. E, para garantir a mobilidade da população, equipes da SUMOB, da BHTrans e da Guarda Municipal seguem monitorando o serviço de transporte coletivo da capital”, disse a prefeitura em nota.

Na sexta-feira, 13, a diretoria do sindicato convocou os trabalhadores do transporte coletivo de Belo Horizonte para a greve da categoria por reajuste salarial e aumento de 30 minutos no intervalo de repouso. A paralisação começou, segundo a entidade, mantendo apenas 30% da frota de coletivos.

“Vale ressaltar que o STTRBH já tinha convocado a greve para o dia 26 de dezembro. Entretanto, acatando uma determinação do Tribunal de Justiça (TJ), o movimento foi suspenso para uma nova tentativa de negociação. Porém, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) - sindicato patronal - não avançou nas discussões e praticamente decretou o impasse, não restando outro caminho para entidade”, afirmou em comunicado.

Motoristas de ônibus fazem greve nesta segunda-feira em Belo Horizonte. Foto: SetraBH