Mulher é indiciada por fingir ter câncer para arrecadar doações; ex-namorados estão entre as vítimas

A Polícia Civil de Goiás indiciou por estelionato uma mulher que fingiu ter câncer a fim de arrecadar dinheiro para um suposto tratamento da doença. Camilla Maria Barbosa dos Santos, de 27 anos, usava as redes sociais para pedir as doações. Em vídeos em que aparece raspando a cabeça e dentro de hospital, ela afirmava estar tratando um câncer de mama já em metástase no pulmão e no intestino.

Segundo o delegado Fernando Gontijo, da delegacia de Morrinhos (GO), cidade onde Camilla reside, até agora foram identificadas sete vítimas e doações que chegam a R$ 20 mil. Ele acredita, no entanto, que a quantia arrecadada deve ser bem maior, pois foram feitas pelo menos cinco campanhas e os valores foram depositados diretamente na conta da mulher.

Leia também PMs do Rio confundem pedaço de madeira com fuzil e matam a tiros morador de comunidade

Só o pai de um ex-namorado doou R$ 14 mil e o aluguel da casa onde Camilla mora é pago pela mãe de um rapaz com quem também manteve relacionamento.

De acordo com o delegado, o caso veio à tona quando uma das vítimas do suposto golpe, desconfiada do comportamento de Camilla, “que ia a festas e consumia bebidas alcoólicas”, a denunciou à polícia.

Segundo ele, a maior dificuldade encontrada na investigação foi convencer as outras vítimas a testemunhar, pois elas não queriam se expor.

Camilla Maria Barbosa dos Santos, de 27 anos, usava as redes sociais para pedir as doações. Foto: Reprodução

Em seu depoimento à polícia, Camilla afirmou que fez tratamento contra o câncer no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, nos meses de julho a outubro de 2022, mas que foi obrigada a parar as sessões de quimioterapia porque o hospital perdeu o prontuário dela. Ela afirmou que chegou a fazer sete sessões.

Camilla disse ainda que não tinha nenhum exame que comprovasse a doença, relatou Gontijo. Além disso, em busca e apreensão realizada pela polícia em sua casa, também não foi encontrado nenhum exame que confirmasse a existência do câncer de mama.

Hospital aponta simulação

A direção do hospital nega que Camilla seja paciente da unidade. Segundo o delegado, em nota, a direção informou que, por diversas vezes, ela foi flagrada deitada em macas do hospital e em áreas destinadas à quimioterapia e que chegou a ser expulsa da unidade hospitalar.

Fernando Gontijo afirma que o inquérito será encaminhado à Justiça na próxima segunda-feira, 9.

O advogado de Camilla Barbosa, Walter Divino, assumiu o caso há três dias e disse ainda estar tomando conhecimento de todas as informações. Mas afirma que Camilla teve a doença e que continua com câncer - no momento com menor gravidade em razão dos vários tratamentos a que se submeteu.

Em relação ao fato de o hospital ter negado que Camilla seja ou tenha sido paciente da unidade, Divino disse não poder comentar porque teve acesso aos documentos dos autos muito recentemente e ainda não tem conhecimento de todos.

Ele afirma que há exames que comprovam a doença de sua cliente e que logo serão anexados ao processo. Lamentou ainda o fato de a população confundir indiciamento com condenação. “Para as pessoas, Camilla já foi condenada por estelionato. Mas vamos provar sua inocência.”