Mulher quebra mandíbula após explosão de panela de pressão

A cozinheira de uma escola municipal do Rio de Janeiro precisou ser hospitalizada depois de se machucar gravemente com os estilhaços de uma panela de pressão que explodiu na cozinha da unidade onde trabalha. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira, 10, na E.M Embaixador Barros Hurtado, no bairro Cordovil, zona norte da capital fluminense.

PUBLICIDADE A Secretaria Municipal de Educação afirma que a panela foi adquirida há menos de um ano e diz que investiga o caso (veja mais abaixo). A vítima, identificada como Priscila Araújo Barbosa, foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. O seu estado de saúde, que chegou a ser tratado como grave, é considerado estável, segundo informou a Secretaria de Saúde do Estado em nota enviada nesta sexta, 12.

Explosão de panela de pressão em escola municipal do Rio deixa dois funcionários feridos. Foto: TV Globo/Reprodução

De acordo com Thalita Araújo, irmã da vítima, Priscila precisou passar por mais de seis horas de cirurgia porque o acidente teria quebrado a mandíbula da cozinheira, e provocado a queda de alguns dentes. “Ela ficou com um corte profundo no rosto”, disse Thalita, em entrevista à TV Record.

Outro funcionário da escola, Luiz Paulo Soares do Nascimento, também ficou ferido com a explosão. Ele foi encaminhado para o mesmo hospital, mas já recebeu alta, conforme a pasta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirma que a panela de pressão foi adquirida “há menos de um ano”, e que uma “sindicância para investigar as causas” do acidente foi aberta. A pasta diz ainda que está prestando apoio aos dois profissionais feridos após a explosão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio, a corporação foi acionada por volta das 8h54. Ao chegarem no local, constataram que as duas vítimas já tinham sido “removidas por populares”. O caso foi registrado como “explosão em estabelecimento de ensino”.