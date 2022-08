Mulher trans é presa por suspeita de matar amigo e assumir sua identidade

Policiais civis da Equipe de Homicídios do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, cumpriram na terça-feira, 30, um mandado de prisão temporária contra uma mulher trans suspeita de um homicídio ocorrido em 21 de maio do ano passado.

O corpo do homem foi encontrado em julho de 2021 e desde então a indiciada Maryana Elisa Rimes Paulo, de 49 anos, junto de outro procurado, se passava pela vítima para utilizar seus cartões e contas bancárias, segundo as investigações. Por mais de um ano, ela movimentou os bens do homem morto.

Delegacia de Polícia Sede de São Caetano do Sul Foto: Google Street View

Ainda de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), Maryana foi encaminhada à cadeia pública de São Caetano do Sul, onde permanece à disposição da Justiça.

“Diligências seguem visando a localização do outro envolvido e cumprimento do seu mandado de prisão”, disse a SSP, em nota. A defesa da acusada não foi localizada.