Mulheres são presas em Goiás suspeitas de furtar mais de R$ 70 mil em produtos de supermercados

Duas mulheres foram presas em Goiânia na última quarta-feira, 31, suspeitas de furtar vários supermercados da Região Metropolitana. Apenas um atacadista recuperou cerca de R$ 70 mil em produtos furtados.

As duas mulheres passaram pela audiência de custódia na manhã desta sexta-feira, 2, e foram mantidas presas preventivamente. Uma delas é monitorada por tornozeleira eletrônica e ambas já responderam processos por furto.

A polícia chegou às mulheres após receber uma denúncia anônima. Com base em imagens dos circuitos internos dos supermercados, a PM identificou o veículo que elas usavam, que foi localizado no centro da cidade logo após elas realizarem um furto.

Identificação das mulheres foi feita com auxílio de imagens dos circuitos internos dos supermercados Foto: Reprodução

No carro, foram encontrados diversos produtos sem nota fiscal e que, segundo Cabral, as mulheres não conseguiram explicar a procedência. Outra grande quantidade de produtos foi encontrada nas casas das mulheres, assim com um caderno onde elas anotavam os produtos furtados e aqueles passados aos receptores com o valor vendido. Na casa de uma delas foram encontrados R$ 3,5 mil, que seriam, era fruto da venda dos produtos furtados.

Para praticar os furtos, as mulheres usavam um compartimento na bolsa feito com papel alumínio, onde colocavam os produtos, e saiam dos supermercados com caixas de papelão vazias.