Namorada de atleta de remo lamenta morte em acidente: ‘sensação de que você vai voltar’

“Eu ainda não consigo acreditar, mas tenho a sensação de que você vai voltar, voltar bem, com luz e com felicidade. Meu campeão conseguiu o primeiro ouro no esporte”, escreveu a jovem Brenda Freitas, de 18 anos, namorada do atleta de remo Henry da Fontoura Guimarães, de 15 anos, uma das nove vítimas fatais do acidente de trânsito na noite de domingo, 20, na BR-376, em Guaratuba, no Paraná.

Como mostrou o Estadão, a equipe de remo do Projeto Remar para o Futuro havia acabado de ganhar sete medalhas na competição Campeonato Brasileiro Unificado, disputado na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. Eles voltavam do campeonato rumo a Pelotas, no Rio Grande do Sul, sua cidade de origem, quando ocorreu a tragédia. A van em que estavam capotou e um caminhão os atropelou.

Brenda Freitas postou texto e fotos em homenagem ao seu namorado, Henry da Fontoura Guimarães, de 15 anos, morto em acidente de trânsito no Paraná. Foto: Reprodução/Instagram: @brendamadruga

PUBLICIDADE Brenda publicou em sua página no Instagram nesta segunda-feira, 21, um relato apaixonado, em que diz que Henry “foi e sempre será” o amor da sua vida. “Meu primeiro namorado”, escreveu a jovem. “Uma das pessoas mais fortes que conheci, passava por coisas horríveis e guardava tudo pra si, mas sempre com um sorriso no rosto e agitando todo mundo.”

Junto ao texto, ela publicou uma série de fotos do casal e um vídeo de Henry brincando em uma cadeira de rodas. “Amor, sei que não adianta eu escrever isso, eu queria tanto te dar um último beijo, um último abraço, um último belisco… Mas eu sei e todos sabemos que você é um ser de muita, muita luz”, disse.

Entenda o caso

O projeto Remar Para o Futuro é uma parceria entre prefeitura de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o Clube Centro Português 1º de Dezembro, criado em 2015. Eles voltavam de um campeonato de remo na USP quando houve uma colisão de trânsito seguida por um atropelamento.

Edgar Santana, titular da Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba, falou sobre a dinâmica do acidente. “As informações preliminares apontam que três veículos estavam envolvidos: um caminhão teria colidido no fundo de uma van e a van teria colidido no fundo de um veículo de passeio. Na sequência, houve o capotamento da van, o caminhão teria passado por cima da van e as vítimas terminaram indo a óbito no local.”

Sete atletas, mais o treinador da equipe e o motorista da van morreram no acidente. Um jovem de 17 anos e o motorista da carreta tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital São José, em Joinville, em Santa Catarina. O motorista de um terceiro veículo envolvido no acidente não ficou ferido.

O motorista do caminhão, de 30 anos, deve ser indiciado por homicídio culposo (não intencional), segundo a Polícia Civil do Paraná. Após passar por cuidados médicos, ele deveria ter prestado depoimento para a polícia sobre o ocorrido, mas até as 18 horas desta segunda-feira, 21, ainda não havia comparecido à delegacia. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do motorista.

Ainda no domingo, uma publicação feita por meio da academia de remo Tissot destacou a participação dos atletas na competição na USP, com medalhas conquistadas, assim como uma mensagem de agradecimento a todos que participaram desta jornada.

“Um cenário de incertezas com uma única convicção: nossos jovens estavam prontos para esse grande desafio. A gratidão é imensa a todos que fazem parte da nossa família e contribuem nesse processo duro, que não mede esforços para vencer as adversidades para fazer esporte de base no nosso projeto.”