‘Não sabemos quem será o próximo alvo’, diz afegã no aeroporto de Guarulhos

Um militar que saiu de casa após o assassinato do irmão. Uma mãe afegã que cruzou o Oceano Atlântico com um bebê de dois meses e agora dorme no chão. Uma jovem que conseguiu sair do Afeganistão com os irmãos, mas lamenta não ter conseguido trazer os pais. A reportagem do Estadão se deparou com diferentes histórias de quem chegou ao Brasil há pouco tempo e está à espera de ajuda enquanto acampa no saguão do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos.

A tomada do poder pelo Taleban, há um ano e meio, simbolizou a perseguição a vários segmentos da sociedade afegã. Diante disso, o Brasil concedeu vistos humanitários e autorizou pouco mais de 6 mil deles até o momento. Cerca de 3,4 mil entraram no País neste ano, conforme levantamento feito pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra). Alguns afegãos que vêm para o País têm para onde ir. Mas há uma parcela que, sem destino certo, fica desassistida e espera por abrigos.

No último mês, segundo a prefeitura de Guarulhos, o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, que cadastra aqueles que precisam de ajuda, atendeu 399 afegãos. Ao longo de todo ano, foram 1,8 mil, mais da metade dos que entraram no País.

Alguns dos refugiados estão sendo encaminhados para centros de acolhida, mas o grupo acampado no aeroporto, que muda de composição a todo momento, chama atenção especialmente desde agosto. Segundo voluntários, eram 300 na última semana. Agora, são cerca de 80, mas há novos voos chegando diariamente.

Refugiados afegãos esperam acolhimento no aeroporto de Guarulhos. Foto: Taba Benedicto/Estadão

“Eu não me sentia segura mais no país desde que o Taleban chegou. Nós não sabemos quem é o alvo, o próximo alvo”, disse ao Estadão, em inglês, a conselheira psicossocial Shekiva, de 27 anos, que preferiu não revelar o sobrenome e a cidade em que morava. “Eles estão matando diferentes pessoas, de diferentes lugares, mas praticamente todo povo hazara está sob o alvo. Nós não nos sentíamos seguros, então saímos do país.”

Há 13 dias dormindo no aeroporto quando falou com a reportagem na semana passada, ela contou ter vindo para o Brasil com os dois irmãos. “Outros membros da minha família estão no Irã, eles não tinham passaporte quando viemos”, relata ela, que trabalhava com violência de gênero quando o Taleban assumiu o controle do Afeganistão.

Conselheira psicossocial estava no aeroporto há 13 dias quando conversou com a reportagem. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Com a escalada da violência, Shekiva decidiu sair assim que pudesse do país, mas não conseguiu vir com todos os membros da família. Viajou com a irmã e com o irmão até o Irã e, após meses de espera, conseguiu o visto humanitário para vir com os dois até o Brasil. Agora, espera por um abrigo.

“Nós estávamos tentando cruzar a fronteira por causa do resto da minha família, mas meus pais estão muito idosos, eles não conseguem cruzar a fronteira andando”, relata ela, emocionada por não ter a presença dos pais. “Estamos esperando por eles. Trazê-los para um lugar mais seguro para vivermos juntos.”

Barreira linguística

Na composição atual dos afegãos vivendo no aeroporto, poucos falam inglês, o que fez com Shekiva tenha se tornado uma tradutora informal em pouco tempo no aeroporto. Enquanto conversava com a reportagem do Estadão, um homem se aproximou e, emocionado, pediu para ela relatar que tinha vindo para o Brasil após o assassinato do irmão, que era policial. “Estão todos com medo”, disse ela.

Minutos depois, foi a vez de uma mãe se aproximar com um bebê de dois meses no colo e falar que precisava de ajuda. Ela fazia parte de um grupo que havia chegado ao aeroporto um dia antes. Segundo a voluntária Swany Zenobini, que coordena o coletivo Frente Afegã, o número de refugiados acampados no aeroporto atingiu o pico no início do mês. “A gente teve uma leva grande, até 300 pessoas a gente teve in loco.”

Nos dias seguintes, a maioria foi encaminhada para abrigos. “Agora a gente está com 70 pessoas mais ou menos, mas pode ser que hoje chegue um voo com 50. A gente nunca sabe, é sempre uma caixinha de surpresa”, contou.

A prefeitura de Guarulhos atualmente oferece café da manhã, almoço e jantar aos que aguardam acolhimento no aeroporto. Voluntários que atuam junto aos afegãos desde agosto, além disso, recebem doações da sociedade civil, dão assistência a quem chega e se revezam para dormir no local com os refugiados. A gestão das vagas é feita pelo governo do Estado.

Grupo de afegãos durante aula de português em abrigo em Morungaba, no interior de São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estadão

O perfil predominante são famílias, muitas vezes com crianças pequenas, e homens solteiros. São normalmente representantes da classe média do Afeganistão, o que os possibilita comprar as passagens de avião e se dedicar aos trâmites para vir ao Brasil. Ao desembarcar, porém, muitos não têm dinheiro suficiente para alugar um espaço ou um lugar de confiança para ir. Também se veem limitados pela barreira linguística.

A prefeitura de Guarulhos atualmente oferece café da manhã, almoço e jantar aos que aguardam acolhimento no aeroporto. A cidade abriu ainda dois abrigos para receber migrantes e refugiados, um em agosto, com 27 vagas, e outro em outubro, com mais 20. A administração municipal também trabalha atualmente com uma verba de R$ 240 mil, enviada pelo governo federal, para abrir mais vagas na cidade.

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, por sua vez, diz investir mais de R$ 4 milhões em 100 vagas de acolhimento dos afegãos. Já a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da capital paulista informa que encaminhou, em setembro, 93 afegãos que estavam em Cumbica a um centro de acolhida na zona leste, aberto exclusivamente para esse grupo.

O Ministério Público Federal (MPF) fez reunião este mês, com o objetivo de buscar saídas de acolhimento e interiorização – autoridades já discutem a ida dos refugiados também para outros Estados, como o Paraná. Procurado, o Ministério das Relações Exteriores diz acompanhar a situação, mas acrescenta não ter competência para criar ou executar políticas de acolhida.