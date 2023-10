Maior evento desde 2012, Abav Expo destaca ESG e reconstrução do setor

A Abav Expo 2023 celebrou a 50ª edição da feira de turismo e a maior desde 2012. O evento realizado pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav) teve 42.371 visitantes até as 18 horas da sexta passada. Inicialmente eram esperados 36.000. A abertura em 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, teve palestra de Steve Wozniak, cofundador da Apple ao lado de Steve Jobs, e show do sambista Diogo Nogueira.

O destaque da feira, no entanto, foi mesmo o que deveria ser: o turismo. Sustentabilidade e reconstrução do setor estiveram em diversas ações do evento. Iniciativas como a aprovação do tax free no Brasil para compras de turistas estrangeiros foram divulgadas durante o evento.

ENTRE No grupo gratuito de WhatsApp do Como Viaja para receber novidades e dicas na palma da mão, sempre no fim do dia

Destinos brasileiros presentes na Abav Expo - Foto: @ComoViaja

"Esse número de participantes mostra que estamos fazendo o nosso trabalho do jeito certo. Estamos levando o turismo brasileiro para outro nível, derrubando barreiras e fazendo conexões internacionais. Trouxemos compradores, geramos negócio, criamos emprego e renda, mas, acima de tudo, proporcionamos um espaço de troca, de parceria, de oportunidades e já deixamos um gostinho de quero mais. Que venha a ABAV Expo 2024", comemorou Magda Nassar, presidente da Abav Nacional, instituição que faz 70 anos em 2023.

No próximo ano, o evento de turismo será realizado em Brasília, de 25 a 27 de setembro, no Estádio Mané Garrincha. Depois, retorna ao Riocentro em 2025. Durante a cerimônia de abertura da Abav Expo 2023, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ofereceu R$ 30 milhões para manter a feira na cidade.

Protagonismo feminino

Continua após a publicidade

O protagonismo das mulheres no setor também deu o tom do discurso de Magda, durante a cerimônia de abertura. "Sou a primeira mulher presidente dessa entidade. Nós somos o grande contingente de trabalho dessa indústria, mas não parece. Vamos mudar isso", convocou a plateia. Atualmente no último ano do 2º mandato à frente da Abav Nacional, ela segue como um dos mais fortes nomes femininos da indústria no país.

Embora sejam as mulheres que decidam a maior parte das viagens no Brasil e nós sejamos maioria também dentro das empresas de turismo, a liderança na área ainda é predominantemente masculina. Escrevi sobre isso aqui no Dia Internacional da Mulher: Não dê rosas no 8 de março. Dê espaço para uma mulher crescer no turismo.

Mulheres são maioria no turismo

Também participaram da cerimônia, entre outros: os ministros Celso Sabino (Turismo) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos); o secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca; e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Importância econômica do turismo

Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), defendeu a inclusão de todo o setor na reforma tributária. Fazem parte da proposta que tramita no Senado apenas hotelaria, bares e restaurantes, parque de diversões e temáticos e aviação regional. Isso porque, no texto aprovado na Câmara, foram excluídas agências e operadoras de viagens, companhias aéreas (exceto regionais) e empresas de feiras e eventos e de transporte privado.

"A reforma tributária precisa de um compromisso de todos nós: entender que o turismo tem uma engrenagem. A gente sabe da importância dos hotéis, dos restaurantes e bares e dos parques, mas quem faz o turista chegar até eles são os agentes de viagens, os guias de turismo, os operadores, e vocês precisam ser recebidos em Brasília com a importância que têm para a economia brasileira", defendeu Freixo.

Continua após a publicidade

SIGA @ComoViaja no Instagram para acompanhar viagens e informações

Rio em destaque no evento

O turismo responde por 8% do Produto Interno Bruto (PIB). O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Alexandre Sampaio, também ressaltou a importância econômica do setor: "Temos que pensar sempre que turismo e comércio andam juntos e, por isso, a edição deste ano da Abav Expo precisa debater temas ligados aos dois setores". A feira teve o patrocínio do CNC, da Caixa Econômica Federal, do Ministério do Turismo, do RioGaleão e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Retorno ao Rio depois de 11 anos

A feira de turismo, de volta ao Rio após 11 anos, teve a Fecomércio RJ, o Sesc RJ e o Senac RJ como grandes parceiros, além de contar com o apoio das secretarias estadual e municipal de Turismo do Rio de Janeiro. O destino trabalha com o governo federal para devolver ao Galeão o protagonismo de tempos atrás.

Desde ontem, voos do Santos Dumont começaram a ser transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, para que o terminal no Centro do Rio atinja o máximo de 10 milhões de passageiros em 2023. Segundo a concessionária RioGaleão, com investimento e operação da Changi Airports International (CAI), o aeroporto internacional tem capacidade para receber até 37 milhões de passageiros por ano.

Produtos artesanais do Rio

Continua após a publicidade

O evento reforçou a visibilidade da cidade. Nos 37.000 m² dos pavilhões 3 e 4 do Riocentro, estiveram em torno de 2.000 expositores, entre atrações turísticas, locadoras de veículos e companhias aéreas, de cruzeiro e de seguro-viagem. Houve aumento de 37% no número de operadores e estandes de 22 empresas do segmento hoteleiro e 23 de tecnologia, além de 15 destinos internacionais, do Distrito Federal e de 25 estados (do Amazonas, estava Manaus). As barraquinhas do espaço Vivências do Rio exibiram e venderam produtos artesanais de todo o estado do Rio.

Mais viajantes nacionais e internacionais

Estiveram na feira 50 compradores nacionais do mercado corporativo (Mice) no Programa Comprador Convidado (Abav Buyers Club), em parceria com a Associação Latino Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas (Alagev) e com o Rio CVB. AstraZeneca, Enel, FTD, Porto Seguro, Positivo, Grupo Pão de Açúcar, Deloitte, Panco, Raízen e Mackenzie, entre outras empresas, fizeram negócios e experimentaram o Rio.

Em parceria com a Embratur e o Turismo do Estado do Rio, estiveram no evento 50 compradores internacionais de países como Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália e Alemanha.

ENTRE No grupo gratuito de WhatsApp do Como Viaja para receber novidades e dicas na palma da mão, sempre no fim do dia

Cristo com as cores de Portugal

Durante a feira, a Embratur assinou uma série de acordos, por exemplo, com a associação Resorts Brasil. Com a intenção de ampliar a conectividade aérea, firmou parcerias com as companhias aéreas Tap Air Portugal e Copa Airlines, para ampliar a conectividade do país, respectivamente, com a Europa e com as Américas e o Caribe.

Continua após a publicidade

Em 26 de setembro, a TAP promoveu uma noite portuguesa no Corcovado, iluminando o Cristo Redentor com o verde e vermelho da bandeira do país europeu. A festa teve a parceria do Turismo de Portugal, do Santuário Cristo Redentor, do RioGaleão e da associação de empresas Portugal United.

CHECK OUT

Roteiros de base comunitária

O Sebrae apresentou 5 roteiros no Brasil que fogem ao convencional, durante um brunch para a imprensa no hotel Windsor Barra, no último dia da Abav Expo: Seridó Geoparque Mundial da Unesco (RN); roteiro com chocolate no Pará; Rota Quilombola Jalapão (TO); Rota dos Pirineus - Queijos e Vinhos de Goiás; Raízes Cariocas (RJ); e Costa Doce Gaúcha (RS).

Percurso pelo Rio afro

Ana Clévia Guerreiro, coordenadora nacional do Sebrae de turismo, economia criativa e artesanato, reforçou a importância da inclusão de diferentes regiões e territórios neste setor econômico. "Cria-se um espaço para aqueles que não possuem visibilidade, como o turismo comunitário, passando pelos povos quilombolas e pelas culturas tradicionais e populares."

Continua após a publicidade

Sustentável também na feira

O discurso da presidente da Abav esteve alinhado à filosofia do evento, com ações inspiradas pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). O desenvolvimento sustentável - social, ambiental e econômico - foi visto, por exemplo na doação de sangue coordenada pelo Hemorio; nos cadeirantes que informavam os visitantes na entrada do Riocentro; nos 8 bebedouros disponíveis para refil de garrafinhas; e na coleta de lixo reciclável.

Cadeirantes dando informações ao público

Na área de palestras AbavTalks, cerca de 6.000 pessoas ouviram nomes do mercado sobre assuntos como ESG, diversidade e inovação. Ali, uma ecopista captou energia cinética.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja, no grupo gratuito no WhatsApp e em comoviaja.com.br