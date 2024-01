Mais navios no litoral do Brasil e o novo maior do mundo em Miami

No sábado saiu o especial de cruzeiros que eu vinha apurando e escrevendo aqui para o Estadão. No mundo todo, o setor de cruzeiros já está superando os números de 2019, na pré-pandemia. De vento em popa, as companhias de navegação seguem apresentando navios, como o gigante Icon of the Seas, da Royal Caribbean. Com capacidade para até 7.600 passageiros, tem sua inauguração marcada para este domingo, 28 de janeiro, nos Estados Unidos.

Entre no grupo gratuito de WhatsApp do Como Viaja para receber novidades e dicas na palma da mão, sempre no fim do dia

Maior navio do mundo, Icon of the Seas, em Miami - Foto: Royal Caribbean

PUBLICIDADE A temporada de cruzeiros 2023/2024 no Brasil começou no fim de outubro, com a chegada do MSC Preziosa, e vai até o início de maio, com o retorno do Costa Favolosa à Europa. Mas a oportunidade de navegar não se restringe aos oito transatlânticos com roteiros completos por aqui, com embarque e desembarque em portos brasileiros. Mesmo sem participar oficialmente da temporada brasileira, diversas embarcações contornam o nosso litoral vindo ou indo para outros destinos. São roteiros interessantes para quem busca uma viagem diferente, por um pedaço da América do Sul ou até em rotas mais distantes, saindo de um porto brasileiro.

Cabo Frio, com atrativos como o Museu do Surfe, é escala de navio de luxo - Foto: Érica Beranger

Como parte do seu cruzeiro de volta ao mundo, o Costa Deliziosa permite embarque no Rio em 30 de dezembro deste ano e depois zarpa. Os passageiros da embarcação da Costa assistem do mar à queima de fogos do Réveillon em Copacabana e, nos 72 dias de navegação subsequentes, visitam lugares como a Ilha de Páscoa (Chile), Sydney, Cidade do Cabo (África do Sul), Barcelona (Espanha) e Roma (Itália).

Publicidade

Ainda agora, em janeiro de 2024, durante sua ida para a americana Miami, o elegante Splendor faz escala no Rio, em Salvador, em Maceió, no Recife e em Belém. Batizado em 2020, o navio da Regent Seven Seas Cruises (RSSC) fez apenas 2 cruzeiros e parou com a pandemia, retornando em outubro do ano seguinte. É tido como um dos mais luxuosos do mundo.

Com uma parada longa em Cabo Frio amanhã, os passageiros podem conhecer alguns atrativos da cidade do litoral norte do Estado do Rio, com poucas escalas na temporada brasileira deste verão. Poderão conferir, por exemplo, o Museu do Surfe ou a Praia do Peró, há mais de cinco anos considerada Bandeira Azul (certificado internacional de qualidade ambiental).

Siga @ComoViaja no Instagram para acompanhar viagens e informações

Pista de kart no navio, com 3 andares - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Nos roteiros, as escalas funcionam como uma degustação do destino visitado. Gostou do que viu? Volta depois para aprofundar. Navios de cruzeiros, afinal, não são um mero meio de transporte. São a viagem em si. Existem cada vez mais ambientes e opções de entretenimento, tornando dias inteiros de navegação poucos para conhecer tudo a bordo.

Eu senti isso quando fui convidada pela Norwegian Cruise Line (NCL) para o cruzeiro inaugural do Norwegian Prima, no Norte da Europa. Depois do batismo de Katy Perry e da partida da Islândia, tivemos 1 dia dedicado só à navegação. Achei que pudesse ficar entediada com o horizonte igual. Mas a verdade é que nem me dei conta de o tempo passar, diante do tanto de atividade e ambientes no navio que estreou a classe de mesmo nome na companhia no segundo semestre de 2022. Tinha até pista de kart de 3 andares dentro do navio (vê no vídeo como é).

Publicidade

Inauguração do maior navio do mundo

No próximo domingo, 28 de janeiro, a Royal Caribbean inaugura o Icon of the Seas, o maior navio do mundo. Com capacidade máxima para 7.600 passageiros e 365 metros de comprimento, a embarcação possui em torno de 40 restaurantes e 28 tipos de quartos.

Faz viagens de sete noites partindo de Miami, na Flórida (EUA), para destinos do Caribe Oriental e Ocidental. Além de 7 piscinas, conta com o maior parque aquático em cruzeiros, com um toboágua em queda livre e outro com cerca de 14 metros de altura.

Icon of the Seas, com 7 piscinas e cerca de 40 restaurantes - Foto: Royal Caribbean

CHECK OUT

Tours gourmet na Norwegian

Publicidade

Barcelona com Paella ou farm-to-table em Atenas? A Norwegian Cruise Line (NCL) vende tours gourmet, com 5 horas de duração, em saídas a partir de maio. Na Espanha, a aula de culinária no Paella Club estará disponível nos navios Norwegian Escape, Pearl e Dawn. A visita a uma fazenda de orgânicos na Grécia será oferecida nas embarcações Norwegian Viva, Getaway, Pearl e Dawn.

Cruzeiros na MSC com Fórmula 1

O patrocínio da MSC Cruzeiros em 2 Grandes Prêmios de Fórmula 1 deu aos entusiastas das corridas a chance de vivenciar experiências exclusivas nos autódromos de Suzuka (Japão, de 5 a 7/4) e Ímola (Itála, de 17 a 19/5). Os cruzeiros não têm atividades relacionadas ao tema a bordo, mas prometem reunir aficionados pelo esporte.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja, no grupo gratuito no WhatsApp e em comoviaja.com.br