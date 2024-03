Na Araxá de Dona Beja, hospedagem alinhava história, fontes e mandalas

A mente e o eu. Uma ligação entre o material e o espiritual. A beleza da simetria geométrica. Ou apenas o pretexto para tirar um tempo sem pressa, para colorir espaços entre linhas circulares, na terra de Dona Beja. A gente fez mesmo a atividade com lápis de cor, naquele fim de semana em Minas Gerais. Mas minha relação com a mandala no Grande Hotel Termas de Araxá começou logo na noite da chegada, numa excelente aula de ioga feita sobre o desenho, ponto central da área de tratamentos e banhos.

Aula de ioga no Grande Hotel Termas de Araxá - Foto: Fernando Victorino @ComoViaja

PUBLICIDADE O convite do Grupo Tauá para a viagem, feito a mim e ao Fernando, meu parceiro na vida e no Como Viaja, teve o intuito de apresentar a facilidade no acesso ao hotel no sul de Minas, com o lançamento neste ano do voo regular da Azul, saindo do Aeroporto de Guarulhos, diretamente para Araxá. O avião é um Embraer com 108 lugares. Em São Paulo, o grupo é bem conhecido porque o Tauá tem resort em Atibaia com parque aquático indoor. Desde a inauguração, no início de 2024, a rota da Azul inclui frequências de ida e de volta, às sextas e às segundas. Com isso, visitantes de São Paulo e de destinos com conexão em Guarulhos podem passar o fim de semana no Grande Hotel Termas do Araxá, aproveitando a cidade de Dona Beja, cuidados de bem-estar e uma volta à época de Getulio Vargas. O ex-presidente mandou erguer o imponente hotel para fortalecer o turismo termal em Minas -- se você tem interesse nesse tipo de viagem, leia também sobre o Circuito das Águas (SP).

Salão de baile da Era Vargas

Posso dizer que comecei bem o ano, com aqueles dias em Araxá. Descansei, comi refeições gostosas com ingredientes frescos, caminhei, aprendi um pouco mais sobre história (tema sempre interessante) e bebi muita água das 2 fontes locais -- sulfurosa e radioativa.

Me prometi que 2024 seria o ano de me cuidar, de desacelerar, de olhar para mim, para a minha saúde física e mental. Uma recente e brutal virose que me deixou de molho no Rio de Janeiro me relembrou dessa necessidade. Os sintomas (febre, diarreia e vômito) pareciam dengue ou covid. Não era. Minha imunidade deve estar tão baixa que meu corpo acendeu um alerta vermelho, me lembrando que o caminho passa mesmo pelo bem-estar.

Relax na área da mandala depois dos tratamentos

Pois, no Grande Hotel, luxo é atenção ao bem-estar. Não à toa minha área preferida do fim de semana foi o espaço redondo onde fica a mandala. Para mim, funcionou como o centro energético da viagem e do meu momento quieta.

Na sexta e no domingo, havia aula de ioga ali. Me posicionei num dos colchonetes simetricamente dispostos sobre as 8 pontas. No sábado, colori mandala, na companhia do Fernando. Após se decidir por um dos desenhos, cada um incluiu tons a gosto e depois ouviu uma interpretação baseada nas suas escolhas, com dicas de desenvolvimento pessoal.

Colorir mandalas, atividade relaxante

Cantora e uma pessoa muito sensível, é Patricia Valle que acolhe quem se arrisca a pintar e também a caminhar à noite na experiência Labirinto de Velas. As luzinhas produzem um efeito quase hipnótico a quem caminha entre as linhas da mandala, enquanto ela toca ao violão e entoa mantras.

Labirinto de velas, outra atividade de bem-estar

Banhos e tratamentos com águas sulfurosas e radioativas

PUBLICIDADE Nas Termas de Araxá, ao redor da mandala, cada porta se abre para uma possibilidade de cuidado com o corpo e a mente. Banhos e tratamentos são pagos à parte e estão disponíveis ao público externo, mas os hóspedes do Grande Hotel têm acesso liberado à piscina de água radioativa, a aula de ioga e a algumas atividades, caso daquela de colorir mandalas. Quem busca mais dias de bem-estar pode aderir a uma das jornadas propostas pelo hotel, juntando massagens e banhos a atividades físicas e mentais por dias consecutivos. No cardápio, estão ioga, meditação, watsu (terapia corporal na água aquecida) e oficinas de chás, sucos e florais.

Piscina interna, com água radioativa

Durante o fim de semana no Grande Hotel, a gente teve uma amostra dos cuidados disponíveis aos viajantes. Quis fazer uma imersão em água sulfurosa, promessa de melhoria para a pele de quem sofre com tanta vermelhidão e alergias mil, como eu.

Foi interessante observar o contraste dessa área com o espaço onde fica a mandala, onde há uma bela claraboia pintada. Atravessei uma porta, e o corredor de acesso à área dos banhos lembrava a decoração espartana de um hospital no estilo dos anos 1940, momento da construção do hotel e das termas.

Claraboia sobre a mandala

Suadouro após o banho de lama

Fernando se jogou no Banho de Lama, carro-chefe das termas em Araxá. Os 50 minutos começam com a imersão na banheira cheia do líquido pastoso feito com a terra local. Depois, é hora de relaxar na banheira ao lado, com água radioativa. O toque final é o suadouro, deitado num divã, sob um cobertor, para eliminar toxinas.

Assim como o Pérola, o Banho de Lama pode ser preparado com água sulfurosa ou radioativa- o nome radioativa se deve às características geológicas do lugar de onde brota. No parque municipal, onde ficam o hotel e as termas, há 1 fonte de cada tipo, à disposição dos visitantes da área pública.

Hotel e termas ficam dentro do parque municipal

Uma caminhada matinal em torno do lago conduz a visita pela área verde. A atividade pode ser feita por conta própria e com a equipe do hotel, com a distribuição de um copinho com cordinha para pendurar no pescoço e provar as águas pelo caminho. Segundo estudos, elas seriam curativas.

Caminhada com prova de águas

Com enxofre e bicarbonato de sódio, a sulfurosa teria efeito antiinflamatório, analgésico, estimulante na digestão e cicatrizante no tratamento de doenças de pele. Sim, o gosto dela é horrível, mas como tudo na vida a gente se acostuma, ainda que seja engolindo de uma só vez.

Fonte de sulfurosa, com enxofre e bicarbonato de sódio

Não exagere logo de cara na sulfurosa porque essa água pode dar dor de barriga se consumida em excesso. Siga as recomendações dos funcionários do hotel e teste aos poucos porque o efeito muda de uma pessoa para outra.

A radioativa, além da fama de ser responsável pela lendária beleza de Dona Beja, ajudaria o sistema imunológico e o combate à diabetes, ao estresse e a infecções. Em homenagem à personagem, a fonte dessa água no parque foi batizada com seu nome.

Fonte Dona Beja, com água radioativa

Na área verde de cerca de 450.000 m², com jardins projetados pelo paisagista Roberto Burle Marx, tucanos são facilmente vistos voando entre as árvores. O parque municipal tem ainda as ruínas do Hotel Rádio e uma cascatinha. Os hóspedes também podem praticar caiaque e stand up paddle no lago.

Um palacete da Era Vargas com muita comida mineira

Construído a pedido de Getulio Vargas para desenvolver o Circuito das Águas Mineiras, o empreendimento foi tombado e passou por outras redes hoteleiras antes de chegar à administração do Grupo Tauá, em 2010. Após um investimento de cerca de R$ 10 milhões em 2022, o Grande Hotel Termas de Araxá reabriu em dezembro do ano passado. Além de melhorias e restauração na construção, os 150 quartos ganharam roupa de cama de algodão egípcio 300 fios.

Nos quartos, lençóis de algodão egípcio 300 fios

Para ter acesso a curiosidades e informações sobre o Grande Hotel, você pode apontar a câmera do celular para os QR codes encontrados em diferentes áreas do complexo, com 33.300 m² de construção. Mas recomendo que faça o tour histórico com a receptiva Deiva Beatriz, para realmente entender onde está hospedado.

Os chuveiros e as pias dos quartos, por exemplo, parecem antigos. Porque são, de fato. Tudo ali é da década de 1940. O tour histórico mostra aos hóspedes ambientes como a suíte de Getulio Vargas, com objetos e livros do ex-presidente e um banheiro revestido do chão às paredes em mármore de Carrara. É desse cômodo a ampla sacada vista da piscina do hotel.

Piscina e a sacada da suíte do ex-presidente Getulio Vargas

A visita guiada começa pelos painéis da recepção, dedicados às Cidades Históricas e aos municípios com turismo termal em Minas Gerais, e mostra ainda o espaço onde Carmen Miranda se apresentou. A suntuosidade dos ambientes sociais chama atenção, com destaque para o salão de baile e o cinema com 450 lugares e cabine de projeção, que também funciona como (e mais se parece com) um teatro.

Ao lado de aula de história, algo que Minas Gerais oferece é comida gostosa. Isso está garantido no buffet completo do restaurante principal, o Estância do Barreiro. Lá são servidas as 3 refeições diárias, com pães e pratos elaborados pela cozinha do hotel.

Saladas e antepastos oferecem uma refeição leve para quem busca essa opção. Ingredientes regionais agradam quem gosta de comida mineira, enquanto doce de leite e goiabada cascão afagam o paladar na hora da sobremesa. Para um jantar à la carte, reserve o Chez Beja, com uma passadinha antes pelo Scoth Bar para abrir o apetite com um drink.

Feijoada completa no almoço de sábado

De doce de leite à goiabada cascão

Jantar à la carte no Chez Beja

Delícias mineiras -- entre elas, biscoitos, cachaças e queijos -- podem ser conhecidas também em atividades na programação do hotel, como uma degustação comandada pelo Empório José Menino, da cidade de Araxá. A gente comprou uns biscoitos para sentir um pouco de Minas no café já em casa.

Queijos e cachaças mineiros na degustação do Empório José Menino

1º parque aquático indoor em Minas Gerais

O plano de expansão do Grupo Tauá prevê a construção do 1º parque aquático indoor em Minas Gerais, no resort de Caeté, em 2024. A empresa também planeja chegar a outros estados brasileiros. Com 36 anos de existência, atualmente mantém em torno de 1.700 apartamentos no total, nos 2 hotéis mineiros e nas unidades em Alexânia (GO) e Atibaia (SP).

Novos restaurantes, piscinas e quartos no Tauá Atibaia

Os resorts em São Paulo e Goiás, aliás, terão 2 novos novos restaurantes à la carte cada. Até o fim do ano, os hóspedes poderão escolher entre comida japonesa e italiana. A unidade de Atibaia ganha ainda mais piscinas e 264 apartamentos.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja, no grupo gratuito no WhatsApp e em comoviaja.com.br