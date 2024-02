Na Disney, Tiana chega ao parque Magic Kingdom até o meio do ano

O Carnaval pode ter acabado no mundo real, mas no Magic Kingdom, em Orlando, ele está prestes a começar. Tiana's Bayou Adventure, atração com ambientação no Mardi Gras, já tem abertura prevista até o meio do ano, no verão americano. Na fila, o público irá sentir o cheirinho dos beignets de A Princesa e O Sapo. A Disney revelou a figura do animatrônico da princesa, que contará com áudio.

Entre no grupo gratuito de WhatsApp do Como Viaja para receber novidades e dicas na palma da mão, sempre no fim do dia

Figuras dos personagens dançam e cantam

Animatrônico da Princesa Tiana, na atração da Disney - Artes WDW

No espaço antes ocupado pela Splash Mountain, fechada em janeiro do ano passado, a turma irá celebrar durante a folia em New Orleans, inspirada pelo longa da Walt Disney Animation Studios. A nova atração da Tiana, no parque da Flórida, mostra uma espécie de continuação da animação A Princesa e o Sapo e será inaugurada também na Disneyland, na Califórnia, no fim do ano.

Tiana está no no lugar da antiga Splash Mountain - Foto: Olga Thompson/WDW

PUBLICIDADE Como é a atração da Tiana na Disney Num bayou, braço de água em meio ao terreno pantanoso da Louisiana, os visitantes irão flutuar entre ciprestes e musgo espanhol. Ao longo do trajeto, irão encontrar dezenas de animatrônicos. Princesa Tiana, Louis, Mama Odie, Príncipe Naveen, Eudora, Charlotte e Príncipe Ralphie festejam com novos amigos, entre eles, uma lontra, um coelho, um guaxinim, um castor e uma tartaruga.

Publicidade

Siga @ComoViaja no Instagram para acompanhar viagens e informações

Público flutua no bayou enquanto ouve música de New Orleans

Atração é inspirada na animação A Princesa e O Sapo

Durante o passeio no Magic Kingdom, o público irá ouvir a autêntica música de New Orleans, cantada e tocada pelos personagens em instrumentos feitos com materiais do bayou durante o passeio de barco. Serão canções originais do filme e novas composições, criadas com os artistas PJ Morton e Terence Blanchard. Enquanto esperam na fila, os visitantes poderão sentir o cheiro dos beignets fritando, lembrando uma visita ao French Quarter, pedaço histórico da cidade americana.

Artesãos da Louisiana, Malaika Favorite, Darryl Reeves e Karina Roca trabalham no cenário com a equipe de imagineers (que criam as atrações dos parques), artistas da Disney Animation e funcionários da empresa. A obra de Sharika Mahdi, de New Orleans, inspirou a atração desde o início.

Mural da artista Malaika Favorite - Foto Olga Thompson/WDW

CHECK OUT

Noivas vestidas de vilãs da Disney

Publicidade

A coleção 2024 da Disney Fairy Tale Weddings inclui vestidos de noivas no estilo das princesas Ariel, Aurora, Bella, Cinderela, Jasmine, Pocahontas, Rapunzel, Branca de Neve e Tiana. Cada uma resultou em 2 dos 18 modelos. No entanto, o que chama mais atenção são os vestidos negros inspirados nas vilãs Úrsula (A Pequena Sereia), Malévola (A Bela Adormecida e Rainha Má (Branca de Neve e os Sete Anões) ou no vilão Jafar (Aladdin). Custam a partir de US$ 2.000 cada.

Vestidos de noivas: Rainha Má, Úrsula, Jafar e Malévola

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja, no grupo gratuito no WhatsApp e em comoviaja.com.br