'Na liderança, mulher é mais resolutiva', diz nova presidente da Abav

A maior parte dos funcionários e proprietários de agência são mulheres. Também somos nós as responsáveis por decidir as viagens geralmente, não importa se em roteiros sozinhas, a dois, em família ou com amigos. Então repito a pergunta neste Dia Internacional da Mulher: por que tão poucas lideranças femininas no turismo? A nova presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), Ana Carolina Medeiros, tem um palpite.

"É um mercado muito machista, essa questão da liderança ainda é bem política. Demanda muito tempo para chegar a uma decisão final. A mulher é bem objetiva", me disse numa entrevista exclusiva ontem. "Eu vejo que o perfil da mulher é de acontecer, de resolver, de tomar decisão. Não desmerecendo, porque nós temos grandes líderes. Mas pode ver que, quando uma mulher entra numa liderança, ela causa uma diferença muito grande naquela associação que ela está administrando, levando a um patamar mais rápido, mais adiante, resolutivo."

Ana Carolina fala sobre sustentabilidade, turismo de experiência e qualificação de agentes - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Eleita para estar à frente da Abav Nacional em 2024 e 2025, Ana Carolina já trabalhava com Magda Nassar, ex-presidente da associação e um dos nomes mais emblemáticos do setor de turismo no Brasil. Para conhecer mais, Magda foi uma das mulheres que destaquei em Não dê rosas no 8 de março. Dê espaço para uma mulher crescer no turismo, meu texto no Dia Internacional da Mulher em 2023.

Substituir alguém de personalidade marcante é sempre uma tarefa difícil, especialmente no mundo corporativo, no qual a voz masculina ainda é mais ouvida do que a de uma mulher. Ana Carolina tem consciência disso - "ela é um ícone" -, mas mantém seu estilo tranquilo à frente da instituição, com cerca de 2.200 associados, incluindo de pequenas a grandes empresas. Diretora da Taguatur Turismo e Eventos, fundada por seus pais no Maranhão inicialmente focada no transporte rodoviário e depois como agência de viagem, Ana Carolina ressaltou sua experiência na própria Abav Nacional e na regional do Maranhão, além de segmentos fora do turismo.

Conversei com ela sobre o papel feminino no setor e a qualificação do agente de viagem para conseguir competir com dicas conseguidas na internet. Também abordei a parceria da Abav com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no desenvolvimento de roteiros de experiência e a importância da sustentabilidade na prática - sobre esses 2 temas, leia também Turismo ecológico no Brasil: mudanças climáticas e impactos nos destinos preocupam.

Confira abaixo a entrevista com Ana Carolina Medeiros, presidente da Abav Nacional:

Ana Carolina Medeiros, nova presidente da Abav Nacional - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Na Abav Expo 2023, no Rio, eu disse para Magda: 'Acho que você vai ter de continuar porque não tem mulher com a sua representatividade e esse mercado precisa de mulheres na liderança'. Ela me respondeu: 'Será que não tem?' Imagino que seja um legado difícil, mas muito importante de levar adiante, certo? É um desafio muito grande porque ela é um ícone. Tem a presença dela como mulher e líder, já foi presidente da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) e da Abav. Mas a gente vinha numa sintonia bastante interessante e eu tinha uma experiência nessa associação, em outras entidades locais e em segmentos que não são do turismo também. A Abav é um desafio porque é uma associação de 70 anos, então a gente tem uma responsabilidade muito grande.

O turismo é essencialmente um mercado feminino. As mulheres tomam a maior parte das decisões em viagens. A maior parte das funcionárias de agência são mulheres. E das proprietárias, também.

Por que, então, poucas líderes são mulheres? Ainda é um mercado muito machista? É um mercado muito machista, e essa questão da liderança ainda é bem política. Demanda muito tempo para chegar a uma decisão final. A mulher é bem objetiva. Às vezes, ela pensa: 'vou cuidar da minha vida e da minha empresa porque é um negócio que dá resultado'. A questão do associativismo tem uma certa morosidade. Eu vejo que o perfil da mulher é de acontecer, de resolver, de tomar decisão. Não desmerecendo, porque nós temos grandes líderes. Mas pode ver que, quando uma mulher entra numa liderança, ela causa uma diferença muito grande naquela associação que ela está administrando, levando a um patamar mais rápido, mais adiante, resolutivo.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Apesar de ter esse empoderamento feminino, parece que as pessoas só respeitam quando é aquela voz mais grossa. E a mulher muitas vezes chega mais suave, mas resolve. Em vários setores, infelizmente não é só no turismo. Acho que nós estamos num período de transição. A ideia é que bons líderes, boas pessoas, sejam quem for, estejam à frente de grandes negócios. Sobre sustentabilidade, todo mundo fala de ESG, até pelo posicionamento das empresas no mercado. Mas, de fato, na prática do dia a dia, você acha que ainda tem bastante para avançar nessa percepção de que é fundamental para o planeta e não só algo marketeiro? Acho que, infelizmente, durante muito tempo ficou como marketing e as pessoas se cansaram. Aquela história de que você divide o lixo aqui, e chega ali na caçamba botam tudo num lugar só. Tem muito o que fazer, mas as pessoas estão com consciência porque estão vendo na prática que é necessário, é importante e é preciso. Que ações e iniciativas estão fazendo com as agências para que elas sejam mais sustentáveis? Existe um programa de ESG dentro da Abav e estamos levando isso devagarzinho para elas. Neste ano, temos um projeto perante as Abavs regionais para que elas mostrem para seus associados essa importância. O turismo tem de ser sustentável porque nós não podemos estragar, prejudicar o que a gente tem de mais belo, principalmente no Brasil, que são as belezas naturais. A gente não tem um turismo construído. Por exemplo, a Estátua da Liberdade foi construída, como o Cristo, no Rio de Janeiro. Mas a gente tem as Cataratas do Iguaçu, a Selva Amazônica, Bonito, Lençóis Maranhenses. São todas belezas lindíssimas que Deus nos deu. São naturais, então a gente tem de ter esse cuidado. A gente vai expandir esse programa para que as pessoas tenham conhecimento do que é o ESG, de poluição, da utilização do papel, de tudo. E a parte de turismo de experiência? Porque tem algumas palavras que entram na moda, mas nem tudo é experiência, às vezes é só uma atividade turística, um passeio mesmo. Vocês estão trabalhando como explorar o que de melhor tem em cada lugar? Vi que o Sebrae está se associando muito com vocês nesse aspecto. O Sebrae tem essa questão do turismo de experiência muito forte. Ele faz a capacitação. Tem todo o know how de desenvolver e nós estamos juntos para que isso aconteça. Lógico que nós estamos falando de Abav Nacional, não temos condições de estar em todos os lugares. Então a gente tem as Abavs estaduais que, junto com o Sebrae local, desenvolvem esse turismo de experiência. No ano de 2023, o Sebrae desenvolveu várias rotas, todas elas com um título bem sugestivo. Você vê o turismo de experiência, seja ele, indígena, roteiro da cachaça, gastronômico, quilombola.

O próprio Sebrae do Maranhão há mais de 15 anos desenvolveu a Rota das Emoções. Quando eu fui em 2001, ela ainda estava nascendo, não era tão estruturada. O Sebrae vem pra desenvolver com os pequenos negócios para receber o viajante e a agência entra com o roteiro? Isso, lá ele desenvolveu os restaurantes, os bares, as pousadas e o treinamento para garçons e atendentes de hotelaria. Conversou com os poderes para melhorar a estrada, com as transportadoras. Ele sai trabalhando toda a necessidade para que aquela rota se torne um grande produto, e as agências de viagem participam e também divulgam. Buscam as pessoas para conhecerem, turistas e quem é local, para fazer a rota.

Em alta Brasil Lei que facilita cidadania espanhola tem prazo renovado; saiba como funciona Mudança de lei vai facilitar nacionalidade portuguesa para brasileiros; entenda Bens de Beira-Mar somam milhões em quatro Estados A impressão que eu tenho é que, de antes da pandemia para agora, houve um salto enorme de desenvolvimento de roteiros e produtos no Brasil, e mesmo de atividades turísticas. O setor acordou para a ideia de que não vai adiantar fazer só os mesmos passeios de buggy? Eles têm de existir, mas você tem de desenvolver outros? Porque a pessoa que viaja há 20 anos, já foi em todos os estados naquele roteiro que existia, quer coisa nova. Por exemplo, quem falava de Milagres, em Alagoas, 20 anos atrás? Quem falava dos quilombos maranhenses há 5 anos? Eu vi que vocês têm na Taguatur um roteiro. Está muito bacana, bem desenvolvido pelo Sebrae e apoiado pelas agências locais. Os próprios quilombos perceberam que pode ser um atrativo para eles e meio de renda também. O turismo de experiência é muito amigo da sustentabilidade porque distribui renda e, ao mesmo tempo, proporciona até para o viajante a consciência de que precisa ajudar a preservar. Por que não são só as empresas, o viajante tem um papel fundamental? Quando nós, agências de viagem, entendemos isso, nós passamos para o viajante. Por exemplo, na minha empresa, ele recebe uma cartilha de que não pode jogar o lixo nos lugares, a gente dá um saquinho de lixo. A gente fala de porque pode aquele carro e não outro. Porque tem toda uma forma adequada para aquele destino se desenvolver. Na pandemia, o Brasil entrou na moda, mas depois o preço da passagem aérea subiu e o público passou a ir mais para fora? O brasileiro é criativo. Deixa de viajar, não está deixando. Ele se reinventa: vai para um destino internacional, se o estado tal no Brasil está muito caro, vai para outro. E não é o conceito geral, mas também aprendeu a se antecipar, a se programar.

O brasileiro está se antecipando? Porque sempre fez tudo em cima da hora. Ainda é a grande parte. Mas a gente percebe hoje que tem um movimento de antecipação. Os agentes de viagem estão fazendo esse trabalho, avisando 'Não deixa para última hora, que está muito caro'.

Vocês têm um público fiel que só viaja com agência. Mas o que o agente de viagem está fazendo para conquistar quem fica na dúvida se pega dicas e contrata um roteiro personalizado na internet? Como estão trabalhando para convencer o público de que o agente é tão capacitado que vai saber fazer um melhor do que aquele cara que foi ao destino? A pessoa não paga para o agente, mas paga para o influencer. Qual é diferença de pagar para ele ou para um agente de viagem, que está ali capacitado, é treinado e tem as operadoras? Onde o influencer compra (passagem, hotéis) é onde a gente compra também. Nós temos o Iccabav (Instituto de Capacitação e Certificação da Abav Nacional). A gente faz uma pesquisa no início do ano na qual a gente percebe o que o agente de viagem precisa. É geografia internacional, nacional? A geografia turística, que é totalmente diferente da que você estuda na escola? A turística é como você vai de um ponto para outro, onde você faz escala, conexão. A gente mostra para o agente de viagem que, cada vez mais, ele tem de ter capacidade e conhecimento e ser um consultor. Isso que nós estamos levando. Você quer saber sobre ingresso? Eu sei te falar. Você quer saber como sair de um país para ir para o outro? Eu sei te falar. Porque você vai botar no Google e ver uma passagem, mas você não sabe que tem uma aérea naquele país ou que tem uma companhia regional no Brasil.

O agente tem as ferramentas para procurar isso até quando não sabe? A gente trabalha para que o agente de viagem seja capacitado, para que ele tenha esse conhecimento. E que, se por acaso ele se sentir inseguro, tenha a ferramenta correta, o canal correto, para passar essa informação com total segurança e satisfação para aquele cliente, seja numa viagem corporativa ou de lazer.

Sobre a Abav Expo, a feira será em Brasília neste ano. O público final vai poder visitar? Sim, e vai ser interessante. O público de Brasília é participativo, gosta de novidades.

O formato de exposição é redondo, no anel do Estádio Mané Garrincha? Todo mundo pensa que é no campo. Mas não, é no anel, na Arena, como a gente chama. É super bacana, bem diferenciado, diferente de tudo que já teve na Abav Expo.

