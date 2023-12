Natal e Ano Novo em Orlando: parques com decoração e shows temáticos

Se os parques temáticos da Flórida já são pura fantasia, dá para imaginar que o Natal e o Ano Novo em Orlando venham embalados num clima muito especial. Algumas festas de fim de ano são realizadas à noite, após o encerramento para o público em geral, e exigem ingresso comprado à parte, caso do tour de Natal na Universal Orlando e de eventos especiais do Natal na Disney.

Eventos especiais no Natal em Orlando - Foto: Universal Parks

De fato, é mesmo muito divertido. Eu pude vivenciar isso em dezembro do ano passado, quando Fernando, Joaquim e eu fomos convidados a visitar a Universal Orlando em família. Claro que a ideia de experimentar com meu marido e meu filho a dobradinha de parques temáticos Islands of Adventure e Universal Studios Florida e o aquático Volcano Bay me criou uma grande expectativa. Só que a viagem foi ainda melhor do que eu poderia esperar. Agradeço a Universal Orlando por ter nos proporcionado aquele inesquecível Natal antecipado em família.

Em geral, nós curtimos parques, mas não somos loucos por atrações radicais. Ao contrário de muita gente, fugimos das mais extremas. Embora eu tenha de dizer que andei me aventurando bastante nas montanhas-russas de Orlando desde o ano passado. Aceitei o convite da Disney para conhecer 2 delas antes do público e amei a sensação da Guardians of the Galaxy (Epcot) e da Tron (Magic Kingdom) - talvez tenha de rever esse conceito sobre mim mesma se isso continuar a ocorrer...

Minnie e Mickey na parada especial - Foto: Harrison Cooney/Disney Parks

O fato é que aqui em casa sempre aproveitamos bem o lado temático dos parques, observando cada detalhe investido para criar aqueles universos à parte. Adoro me deixar levar pela alegria quase eufórica que toma a gente nas ruas e nas atrações. Por isso, entramos totalmente no clima natalino e nos divertimos muito, com as tiradas do carrancudo Grinch e o show no Castelo de Hogwarts, para ficar apenas em algumas situações do evento noturno de Natal na Universal Orlando.

Natal no SeaWorld Orlando - Foto: Seaworld Parks

Nos parques da SeaWorld, as festividades ocorrem durante o horário de funcionamento e estão incluídas no valor dos ingressos. Encontros com personagens, shows e patinação no gelo estão na programação natalina por lá.

Clima de Natal nos parques da Flórida

Pensando no lado lúdico, os parques da Flórida sempre promovem eventos por temporada, caso do Halloween em Orlando. Para a época de Natal e Réveillon, rola o mesmo. Por isso, personagens, atrações, comidas e produtos à venda nas lojas, tudo entra no clima do Natal na Disney, na SeaWorld, na Universal e na Legoland.

Tudo temático: enfeites e comidinhas - Foto: Kent Phillips/Disney Parks

Para você se programar para o próximo ano, saiba que a maior parte das festas de fim de ano vai até o término de dezembro, tanto nos parques temáticos de Orlando quanto nos que ficam nas cidades vizinhas. Afinal, Busch Gardens (em Tampa) e Legoland Florida (em Winter Haven) estão bem próximos e costumam estar no circuito de quem visita a região em busca de diversão.

Papai Noel e Quebra-Nozes de Lego

Quem for ao parque temático em Winter Haven, na Flórida Central, poderá ver não apenas o Papai Noel de Lego, mas também os novos personagens Quebra-Nozes, Boneco de Neve e a Garota Rena. Até 31 de dezembro, o Hallmark Channel apresenta o Natal no Legoland, com corais natalinos, shows e atividades. A criançada pode enviar suas cartinhas no Holiday Village Postal Service, onde Papai Noel lê a correspondência. Além de uma grande árvore de Natal de Lego, a decoração conta com as luzes de Lego City Holiday Light Spectacular. A partir de 26 de dezembro, a festa Kids' New Year's Eve Celebration tem show de fogos com Lego em 3D toda noite às 20 horas.

Natal no Legoland - Foto: Visit Central Florida

Dia de Reis no SeaWorld Orlando

Nós latinos somos um importante público nos parques da Flórida. Pensando nisso, o SeaWorld Orlando celebra o Dia de Reis (6 de janeiro). Durante a Three Kings Celebration, entre 5 e 7 de janeiro, haverá apresentações pelo parque e comidinhas diferentes à venda.

