Portugal é o melhor destino da Europa, e Canadá, o da América do Norte

Está rolando a temporada de premiações mundiais. Ao longo do segundo semestre, o World Travel Awards divulgou os ganhadores em diversas categorias para cada parte do planeta, terminando agora em outubro com os melhores da Europa. A eleição dos vencedores globais continua até 17 de novembro. A entrega do prêmio, que aponta o que está em alta no setor e completa 30 anos em 2023, ainda não teve a data informada.

ENTRE No grupo gratuito de WhatsApp do Como Viaja para receber novidades e dicas na palma da mão, sempre no fim do dia

Lisboa: Melhor Destino Urbano da Europa - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Nas premiações regionais, Portugal foi o Melhor Destino da Europa, e o Canadá, o da América do Norte. Mas quem será que fatura o título global? No ano passado, Maldivas levou. Bem, em 2023, também foi escolhido o Melhor Destino do Oceano Índico. Será bicampeão mundial?

O Brasil ficou com o título de Melhor Destino de Cruzeiros na América do Sul. Na disputa mundial, além dessa, concorre em 2 outras categorias: Melhor Destino de Natureza e de Patrimônio.

Hotéis de luxo daqui, caso do Belmond Copacabana Palace (Rio) e do Saint Andrews (uma das opções de onde ficar em Gramado), também estão na competição final. Outros 2 onde já me hospedei e gostei também disputam títulos: Tivoli Ecoresort Praia do Forte e Tauá Atibaia Resort.

Destinos, companhia aérea e hotéis portugueses

Eleito melhor destino europeu, Portugal faturou vários prêmios no continente. Lisboa e Porto venceram, respectivamente, como melhores destinos europeus urbano e para viagens curtas (city break). Algarve levou Melhor Destino de Praia da Europa; e Madeira, Melhor Destino Insular - siga o Instagram @ComoViaja para acompanhar minha viagem para lá no fim de outubro.

Vários hotéis portugueses também ganharam a premiação europeia, entre eles, o Valverde (Melhor Hotel-Boutique de Luxo), em Lisboa. O grupo acaba de abrir o Valverde Santar, que amei conhecer com o Fernando na visita recente que fizemos ao Centro de Portugal.

Hotel-boutique Valverde Santar: acaba de abrir no Centro de Portugal

Já a TAP venceu como Melhor Companhia Aérea para África e para a América do Sul. A empresa, atualmente com 80 voos semanais para o Brasil, vai subir esse total para 91 no próximo ano, ligando diretamente 11 capitais brasileiras com a Europa. Lançado no início de 2023, o stopover da TAP tem levado ainda mais brasileiros ao país.

Ganhadores do Canadá: aéreo, atração e resort

O Canadá já havia vencido em várias categorias na premiação da América do Norte: Melhor Destino, para o país como um todo; Melhor Companhia Aérea, para Air Canada; Melhor Atração Turística, para Niagara Falls; Melhor Porto de Cruzeiros para Vancouver; e Melhor Resort, para Famílias para o Fairmont Lake Louise.

No ano passado, eu estive nesse hotel, localizado diante de um lago nas Montanhas Rochosas, e sobra natureza, diversão e estrutura boa para os viajantes. O Fairmont Royal York, em Toronto, foi outro da rede que ganhou, como o Melhor Hotel Verde da América do Norte. Quando me hospedei nele, em 2010, já existia a preocupação com as abelhas, por exemplo; o hotel cultivava o próprio mel no terraço.

Fairmont Lake Louise: esportes de neve no inverno e lago no verão

Nova York, Miami Beach e Disney

Nos Estados Unidos, Nova York ganhou como Melhor Destino para City Break (viagens curtas numa cidade); Miami Beach, como Melhor Destino Urbano; e Walt Disney World (Flórida) como Melhor Complexo de Parques Temáticos.

Vencedores em outras regiões

Na América do Sul, o Peru ganhou como Melhor Destino. Outros vencedores regionais foram: Jamaica (Caribe); Costa Rica (México e América Central); Dubai (Oriente Médio); Quênia (África); Dubai Maldivas (Oceano Índico); Vietnã (Ásia); e Austrália (Oceania).

Votação nos melhores do mundo

É possível votar nas 278 categorias do World Travel Awards - realmente não me lembro de existirem tantas assim em outros anos em que dei uma olhada. Além de cansativo, acho difícil alguém conhecer tanta coisa no mundo todo. Mas dá para pular se você não conhece nenhum concorrente ou prefere não opinar. Categorias como Melhor Destino Cultural do Mundo são páreo duro. Rio de Janeiro, Roma, Paris, Londres e Nova York são algumas das opções.

Disputa no ar e na água

Para Melhor Passeio de Bondinho, o Pão de Açúcar concorre, por exemplo, com o sensacional Peak 2 Peak 360 (experiência na canadense Whistler), o renomado Table Mountain Aerial Cableway (África do Sul) e o lúdico Disney Skyliner (transporte entre parques no complexo em Orlando). O cearense Beach Park está entre os finalistas para Melhor Parque Aquático do Mundo.