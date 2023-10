Suíça já recebe mais brasileiros do que antes da pandemia

Apresentar os atrativos do país a cada estação e apresentar a facilidade de conhecer os destinos a bordo de um trem são algumas das estratégias usadas pelo Turismo da Suíça para atrair mais visitantes do Brasil. Tem dado certo.

De janeiro a julho deste ano, os pernoites de brasileiros ficaram 12,6% acima dos mesmos meses de 2019. Zurique, Genebra e Berna são os principais destinos ano a ano procurados por viajantes brasileiros, me contou o CEO global do Turismo da Suíça, Martin Nydegger, nesta Entrevista da Semana.

"A Suíça é vista como um destino atraente e seguro para brasileiros de alta renda", disse. "Há uma demanda reprimida de brasileiros que adiaram viagens devido à pandemia, e a Suíça é um destino popular de lua de mel e celebrações de aniversário para turistas do Brasil."

Atividades ao ar livre no verão dos Alpes - Foto: Turismo da Suíça

Considerando os números gerais, o país já registrou 3,5% mais pernoites no 1º semestre de 2023 do que nesse período do ano anterior à pandemia de covid. Foram 19,5 milhões de pernoites no total. No entanto, os 9,4 milhões de pernoites de estrangeiros seguem 8% abaixo de 2019 - 10%, no caso de destinos de longa distância.

Embora bem longe do miolo da Europa, o Brasil vai na contramão. Para o CEO global do Turismo da Suíça, isso é resultado de uma junção de fatores, que inclui muita promoção da entidade aqui, tanto para o público final quanto entre agências e operadoras.

A bordo de um trem na Suíça

De acordo com ele, a maioria dos visitantes brasileiros deseja conhecer as paisagens da Suíça. Os passes de trem, como o Swiss Travel Pass, oferecem viagens ilimitadas em trens, ônibus e barcos por todo o país. Com 1.280 km no total, o Grand Train Tour of Switzerland reúne 8 seções ferroviárias e passa por 11 lagos e 5 Patrimônios da Unesco.

Rotas de trem no país inteiro - Foto: Turismo da Suíça

A nova campanha global para promover o Grand Train Tour of Switzerland junta o tenista suíço Roger Federer e o comediante americano Trevor Noah num anúncio, com humor, no qual eles acidentalmente embarcam no trem errado.

Atrações a cada estação

Passeios de trem por paisagens montanhosas são muito indicados durante o verão, cujos longos dias convidam os viajantes ainda a explorar castelos e cidades antigas. Segundo o CEO do Turismo da Suíça, agito cultural e vida noturna também ficam em evidência nessa época.

"A chave é remodelar criativamente as imagens e atividades de cada estação, estabelecendo conexões com os interesses dos brasileiros, como natureza, cultura, gastronomia, romance e aventura", explicou sobre a estratégia de divulgação do país por aqui.

Ele esteve no Rio durante o feriado numa dessas ações promocionais. O Turismo da Suíça instalou uma quadra pop-up de beach tênis na Praia de Copacabana, de 12 a 14 de outubro, em paralelo à 3ª edição do Rio Montreux Jazz Festival, patrocinado pela entidade.

Segue a entrevista com Martin Nydegger, CEO global do Turismo da Suíça:

CEO do Turismo da Suíça em evento na Praia de Copacabana - Foto: Mauro Motta

No 1º semestre de 2023, o turismo na Suíça registrou 19,5 milhões de pernoites, superando em 3,5% o mesmo período de 2019. Embora os pernoites de estrangeiros no geral ainda estejam abaixo da pré-pandemia, os de brasileiros já superaram 2019. A que vocês atribuem esse crescimento de um destino de longa distância? Existem algumas razões potenciais pelas quais os pernoites de brasileiros na Suíça aumentaram em comparação com os níveis pré-pandemia, enquanto outros destinos de longo curso ainda não se recuperaram. Tomamos a decisão estratégica de não fechar um único escritório em todo o mundo. O Turismo Suíço no Brasil tem estado muito ativo durante e após a pandemia, com inúmeras atividades promocionais: um intenso trabalho com o trade turístico (agências e operadoras) e muitas campanhas direcionadas ao consumidor final. A economia brasileira tem crescido de forma constante nos últimos anos, aumentando a renda disponível para turismo. A Suíça é vista como um destino atraente e seguro para brasileiros de alta renda. Outro motivo foi a flexibilização das restrições de viagens entre o Brasil e a Suíça, em que os requisitos de entrada podem ser menos rigorosos em comparação com outros mercados de longo curso. Há uma demanda reprimida de brasileiros que adiaram viagens devido à pandemia, e a Suíça é um destino popular de lua de mel e celebrações de aniversário para turistas do Brasil.

Em números, quantos brasileiros visitaram a Suíça em 2019? E quantos até setembro de 2023? Os dados disponíveis são até agosto deste ano. Desde janeiro, foram 190.329 pernoites e 83.971 chegadas. Durante o ano de 2019, houve 248.573 pernoites e 110.332 chegadas.

Os 3 destinos mais procurados por brasileiros em 2023 foram Zurique, Genebra e St. Moritz. Historicamente eles são os mais buscados pelos viajantes daqui? Olhando historicamente, essas cidades tendem a ser populares entre os turistas brasileiros, embora a classificação precisa possa variar de ano para ano. Zurique é a maior cidade da Suíça, importante centro comercial e financeiro e uma porta de entrada para viagens aéreas. Com atrativos como o centro histórico, museus e lojas, que agradam aos brasileiros, Zurique é provavelmente uma escolha consistente. Genebra é famosa por sua atmosfera cosmopolita, lojas luxuosas, proximidade com os Alpes e atrações como a fonte Jet d'Eau. É historicamente bem classificada para visitantes brasileiros. A região de Berna é conhecida pelas deslumbrantes paisagens naturais da região de Jungfrau e pelas tradições da Suíça. Sempre foi um destino preferido dos brasileiros. Lugares como Lucerna e St. Moritz também são marcos no circuito de viagens suíço para os turistas do Brasil. Embora os 3 primeiros lugares possam mudar ocasionalmente, Zurique, Genebra e a região de Berna têm reputação duradoura como principais destinos suíços para brasileiros de alta renda e casais em lua de mel. As cidades e os resorts de montanha têm um apelo consistente. Houve um crescimento de 39,7% na visita de brasileiros a destinos de montanha, com destaque para a região do Valais (42,7%), nos Alpes.

Lucerna, cidade medieval buscada por brasileiros - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Como vocês estão trabalhando para mostrar ao brasileiro que a Suíça é mais do que neve, chocolate e queijo? Outras tradições, festas e produtos típicos vêm sendo destacados nas ações e campanhas? O Turismo da Suíça no Brasil tem focado na diversidade de experiências incluindo a cultura, a culinária e as belezas naturais, combinando apelos tradicionais com atrações modernas para atrair os brasileiros. Para isso, nos concentramos em algumas ações, por exemplo, promovendo eventos durante todo o ano, como festivais de música e cinema, carnavais de verão e mercados de Natal. Destacamos a beleza natural da Suíça além dos Alpes, mostrando regiões de lagos, vinhedos e trilhas para caminhadas. Focamos em atividades e aventuras ao ar livre. Em relação a história e arquitetura, divulgamos as cidades suíças destacando o charme medieval, a cultura urbana moderna e as construções diversificadas, especialmente castelos, igrejas e museus. Também convidamos influenciadores brasileiros, amantes de viagens, atletas e artistas para compartilhar suas experiências na Suíça. Influenciadores e chefs brasileiros experimentaram pratos tradicionais. Com isso, apresentamos a culinária suíça além do chocolate e do queijo, com rösti, fondue, raclete, vitela à moda de Zurique e papet vaudois. Por meio da nossa iniciativa Swisstainable, alavancamos o interesse brasileiro pela sustentabilidade, com foco na energia limpa, na reciclagem, na vida verde e nos recursos naturais da Suíça. Enfatizamos o ecoturismo e aproveitamos o entusiasmo pelos esportes no Brasil, para promover esqui e snowboard, caminhadas, ciclismo e outros esportes.

Mercado de Natal na Suíça - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Quando se fala em Suíça, sempre vem ao imaginário o inverno, com esqui e montanhas nevadas. Como convencer o brasileiro a visitar o país nas outras estações? A chave é remodelar criativamente as imagens e atividades de cada estação. Estabelecendo conexões com os interesses dos brasileiros como natureza, cultura, gastronomia, romance e aventura. Por exemplo, na primavera, belas paisagens e festivais, aproveitando a estação como oportunidades de romance e fotografia. Alimentos como aspargos, frutas vermelhas, raclette e fondue são um apelo aos viajantes gastronômicos. Já o outono, é a época das colheitas e de outra culinária típica, com cogumelos, abóboras, castanhas, carne de caça e vinhos.

Zermatt, destino muito procurado - Foto: Turismo da Suíça

O brasileiro já viaja pela Suíça mais de trem do que de carro ou avião? Nos últimos anos, o trem tornou-se o meio de transporte preferido de muitos turistas brasileiros na Suíça devido à conveniência, rotas panorâmicas e passes ferroviários promocionais. Dada a extensa e pitoresca rede ferroviária espalhada por todo o país, os trens oferecem uma maneira relaxante de apreciar a bela paisagem alpina. Graças ao Grand Train Tour of Switzerland, por exemplo, o viajante pode desfrutar de uma aventura ferroviária de 8 dias em uma viagem panorâmica pelas regiões mais bonitas da Suíça, oferecendo vistas deslumbrantes dos Alpes suíços, lagos e vilas e cidades encantadoras. As principais cidades suíças como Zurique, Genebra e Berna estão bem servidas por trens intermunicipais eficientes. Isso permite que os viajantes visitem facilmente vários lugares na Suíça de trem. Viagens de trem icônicas como o Glacier Express, o Bernina Express e o Chocolate Train são rotas ferroviárias panorâmicas conhecidas. Esses trens vão para destinos populares como Zermatt e St Moritz.

