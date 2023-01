O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), no Nordeste do Brasil, e a cidade de Manaus (AM), na região Norte do País, aparecem entre os destinos que constam em lista do jornal The New York Times com os 52 lugares para se viajar em 2023. As localidades nacionais ocupam a 11° e a 41° posições, respectivamente, no ranking liderado por Londres, na Inglaterra, conforme ranking divulgado na quinta-feira, 12.

Segundo a publicação do jornal americano, foram eleitos locais que apresentam destaque para a gastronomia, aventura, beleza natural, entre outros elementos que costumam atrair turistas.

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

“Bem-vindo aos Lençóis Maranhenses, um horizonte de dunas de areia branca e ondulante que se erguem ao sol e descem para lagoas verdes e azuis sobrenaturais cheias de água da chuva”, descreve o NYT.

Conforme a publicação, ao chegar lá, o viajante deve esquecer o sinal de celular ou expectativas de conforto: há poucas ou nenhuma estrutura, pessoas ou até mesmo árvores ao redor, e a localização do parque perto do Equador significa que é extremamente quente durante o dia. “No entanto, quase todos os brasileiros dirão que desejam visitar esta área remota para experimentar a sensação de brincar em um ‘parque aquático lunar’”, afirma o jornal americano.

“Desça as dunas, mergulhando nas piscinas naturais. Atravesse a área a cavalo, parando em ‘oásis’ ao longo do caminho. Ou fique hipnotizado por sua imensidão em um passeio de helicóptero. É o antídoto para aquela sensação claustrofóbica da era covid – uma vasta paisagem lunar sem fronteiras onde você pode vagar selvagem e livremente”, diz ainda o NYT.

Para quem prefere uma variedade maior do que o verde de outros parques naturais, os Lençóis Maranhenses surgem como uma ótima opção. Foto: Felipe Mortara/Estadão

Manaus

O NYT destaca a gastronomia da capital amazonense: em Manaus, você pode saborear cabaças fumegantes de tacacá em uma barraca em frente ao Teatro Amazonas ou passar por garrafas plásticas de tucupi, o suco espremido da mandioca ralada, no Mercado Municipal Adolpho Lisboa.

“No restaurante indígena Biatüwi, que homenageia receitas ancestrais e técnicas culinárias, as bebidas são feitas com o inhame roxo fermentado e a pimenta malagueta é usada para purificar peixes de rio em ensopados picantes como a quinhampira”, destaca a publicação.

O visitante também não pode deixar de conferir, recomenda o jornal, a gastronomia do chef Felipe Schaedler, que ajudou comunidades Yanomami ameaçadas a comercializar seus cogumelos nativos e dirige dois restaurantes próprios: Banzeiro e Moquém do Banzeiro. “Fugindo das preparações tradicionais, Schaedler reimagina ingredientes como formigas com sabor de capim-limão e costela de tambaqui em formato moderno, assim como os bistrôs Caxiri, instalados em um prédio colonial com vista para o Largo de São Sebastião, uma grande praça, e o Fitz Carraldo, no hotel boutique Villa Amazônia”, destaca o jornal.

É possível visitar o rio que banha Manaus por meio de passeios de barco com saída do Porto de Manaus, que percorrem a região em pacotes com duração e preços variados. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Confira a lista completa com os 52 destinos:

Londres - Inglaterra Morioka - Japão Monument Valley - Estados Unidos Kilmartin Glen - Escócia Auckland - Nova Zelândia Palm Springs - Estados Unidos Ilha Kangaroo - Austrália Rio Vjosa - Albânia Acra - Gana Tromso - Noruega Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses - Brasil Butão - leste da cordilheira do Himalaia Kerala - Índia Greenville - Estados Unidos Tucson - Estados Unidos Martinique - ilha francesa no leste do Mar do Caribe Deserto do Namibe - África Alaska Railroad - Estados Unidos Fukuoka - Japão Flores - Indonésia Guadalajara - México Tassili n’Ajjer - Argélia Cachétia - Estados Unidos Nimes - França Ha Giang - Vietnã Salalah - Omã Cuba - país localizado no Mar do Caribe Odense - Dinamarca Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta - Austrália Boquete - Panamá Tarragona - Espanha Charleston - Estados Unidos Cayos Cochinos - Honduras Burgundy Beer Trai - França Istambul - Turquia Taipé - Taiwan El Poblado - Colômbia Lausanne - Suíça Methana - Grécia Louisville - Estados Unidos Manaus - Brasil Vilnius - Lituânia Macon - Estados Unidos Madrid - Espanha Grand Junction - Estados Unidos La Guajira - Colômbia Bergamo and Brescia - Itália American Prairie - Estados Unidos Eastern Townships - Canadá New Haven - Estados Unidos Black Hills - Estados Unidos Sarajevo - Bósnia e Herzegovina