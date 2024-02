Poesia agora tem cor? Sim, sempre teve, já que no Brasil a pluralidade de etnias existe e deve ser respeitada. Essa movimentação aconteceu na década de 70, quando denominamos a nossa produção de “literatura negra”, com o objetivo de ressignificar o que os autores do passado já escreviam com maestria. Vale lembrar das publicações poéticas como as de Cruz e Souza, Solano Trindade, Carolina Maria de Jesus...

PUBLICIDADE A criação da série Cadernos Negros inaugurou o movimento da literatura afro-brasileira. O primeiro volume é de poesia, do qual participo como escritora e editora da coletânea, em São Paulo. A poesia aprimora as emoções, a sensibilidade e enriquece a percepção, além de despertar a atenção para os valores estéticos. No Brasil, crimes de racismo cresceram 67% e os crimes de injúria racial aumentaram 32,3% entre os anos de 2021 e 2022, de acordo com a 17.ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mas o que a poesia negra tem a ver com isso? É que nós, escritores, não estamos isentos das hostilidades e trazemos esses temas de forma metafórica quando escrevemos poemas.

Esmeralda Ribeiro integra os coletivos Quilombhoje Literatura e Flores de Baobá Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

O preconceito e a discriminação racial andam de mãos dadas, por isso, nós, escritores e ativistas do movimento negro, há quarenta e cinco anos, atuamos para a eliminação do racismo e do preconceito. No meu caso, a literatura tem sido um dos meus instrumentos. Dizer que o Brasil é um país de mestiços não atenua as violências raciais sofridas por nós em nosso dia a dia. Portanto, não é exagero dar cor à poesia.

A Lei 14.532, sancionada em 2023, que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, não tem inibido tais práticas. Queremos ter paz em nossas vidas, porque temos que lidar com situações desafiantes, acrescidas de humilhação. A poesia é um meio de ressignificar nossos olhares e escuta.

Podemos encontrar na poesia do escritor gaúcho Oliveira Silveira: Ser e Não Ser. O racismo que existe, / o racismo que não existe. / O sim que é não, / o não que é sim. / É assim o Brasil / ou não?

A sensação de que não conseguimos respirar. Essa sensação está presente em nosso cotidiano. Por exemplo, outra pesquisa inédita constatou que 86% das trabalhadoras negras relatam casos de racismo, todas têm nível superior e estão empregadas; pesquisa divulgada pela repórter da Agência Brasil, Alana Granda.

É atributo da poesia combater o racismo no país? Nós que sofremos discriminação e ainda precisamos encontrar antídotos para toda essa opressão? Quando criamos poemas essa é a nossa principal função?

Não é atribuição da poesia, muito menos a nossa somente ter que combater o racismo. O que fazemos com maestria é publicar poemas com diversos temas, inclusive o racismo, mas de forma metafórica. Nossas poesias servem de bálsamo para algumas identidades destruídas pela ação dessas violências raciais que atravessam e habitam em nós.

“Essas Rosas existiram / na violência do racismo / foram Rosas sem espinho / trabalharam em silêncio, mas raízes resistências... não me deem flores / porque, dentro de mim, existe / o legado das Rosas Negras”, trecho do poema do meu livro: “Poemas Ynacabados”, publicado pela Editora Feminas, que em breve terá lançamento em São Paulo. Trago, em forma de versos, a história das mulheres negras de São Paulo.

Um ponto positivo é que essas poesias também estão sendo lidas em bibliotecas de escolas públicas municipais e os jovens, em contato com essa nossa produção, têm nos dados retornos maravilhosos, na forma de exposição dos poemas ou na realização de saraus. Em algumas escolas eles também produzem livretos com seus próprios poemas. O copo ainda está meio cheio, mas vamos conseguir completá-lo.