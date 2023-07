Nova tecnologia reduz em até 50% tempo de socorro a vítimas presas em ferragens: veja como funciona

Uma nova tecnologia adotada por uma das principais concessionárias de rodovias do País reduz em até 50% o tempo de resgate de vítimas de acidentes de trânsito que ficam presas nas ferragens do veículo. O equipamento, conhecido pelo nome de ‘desencarcerador’, foi testado nesta quinta e sexta-feira, 21, por equipes de resgate de 11 concessionárias do grupo CCR e pelos bombeiros da capital e do interior de São Paulo.

O treinamento, que também recebeu bombeiros do Pará, aconteceu em uma área de demonstração montada em São Roque, cidade do interior.

Cenário com ônibus tombado sobre carro foi montado em São Roque, no interior de São Paulo. Integrantes de 11 concessionárias e bombeiros participaram da simulação Foto: CCR Rodovias/Divulgação

O equipamento, produzido na Holanda, é movido a bateria e pode ser operado com mais facilidade e alcance do que o modelo até então mais moderno, abastecido com combustível. A bateria elimina a necessidade de mangueiras hidráulicas, que restringem a área de ação do resgate, e permite que o aparelho seja usado em resgates na água, pois pode trabalhar submerso. Também não tem ruído de motor, nem emissão de monóxido de carbono expelido pelo modelo tradicional, fatores que prejudicam o socorro.

De acordo com o gerente de Atendimento Pré-Hospitalar (APL) da CCR Rodovias, Juliano Roque de Souza, a simulação do resgate de múltiplas vítimas presas no interior de um ônibus tombado sobre um carro teve uma redução de 40% no tempo de serragem dos bancos, uma das operações mais delicadas. “Já vimos que o tempo de abertura (instalação do sistema para operar) é duas vezes mais rápido e, em alguns momentos, o resgate se torna até três vezes mais rápido”, disse.

Em uma operação completa, segundo ele, o ganho é de 15 minutos, essencial quando há vítimas em situação de parada respiratória. “Sabemos que esse tempo faz muita diferença para o socorro e é um ganho que salva vidas”, disse.

Continua após a publicidade

O equipamento é integrado por um conjunto de aparelhos, como tesouras de corte e expansores, que monitoram seu próprio funcionamento e ampliam o raio de ação do resgate. Pode ser operado, por exemplo, em ribanceiras, sem a limitação de inclinação que hoje existe para o aparelho de combustão.

Na área do treinamento, na Estrada do Vinho, em São Roque, foi instalado um cenário real, com ônibus tombado sobre carro e dois veículos acidentados. O aparato de bombeiros e equipes de resgate usando uniformes chamou a atenção dos moradores. O primeiro dia foi de aulas teóricas e, nesta sexta, houve intervenções práticas. O evento teve a participação do consultor holandês Marinus Verweijen, referência mundial em treinamentos técnicos de resgate.

No Estado, o desencarcerador holandês já está à disposição das concessionárias CCR Autoban, Viaoeste, SPVias, Rodoanel e Rio SP, que atendem algumas das principais rodovias paulistas. Os equipamentos serão enviados agora para as concessionárias do grupo no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul que enviaram colaboradores para o treinamento.

O custo do equipamento, fabricado pela holandesa Holmatro, não foi divulgado. Embora a CCR seja a única a contar com esse desencarcerador até agora, outras concessionárias já manifestaram interesse, segundo a empresa. Nos Estados Unidos, o mesmo desencarcerador foi usado em resgates de aviões acidentados. A CCR Rodovias atua em 13 Estados brasileiros.