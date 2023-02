Novo superintendente da PF no Rio assume e fala em priorizar combate a desvio de recursos públicos

RIO - O novo superintendente da Polícia Federal no Rio, delegado Leandro Almada da Costa, afirmou que, sob sua gestão, a PF no estado irá priorizar investigações contra agentes públicos. O policial apresentou suas prioridades de trabalho ao assumir o cargo nesta segunda-feira, 6. Ele ocupava o mesmo posto na Bahia e chega para ocupar a vaga de Ivo Roberto Costa da Silva, indicado no governo de Jair Bolsonaro. Ivo Roberto ficou menos de seis meses no cargo.

Leandro Almada, chefe da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas

“A Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro continuará priorizando o combate ao desvio de recursos públicos, identificando e responsabilizando agentes políticos que traem a confiança do eleitor”, discursou.

Em 2019, Almada comandou o inquérito da Polícia Federal que apontou que houve interferência na apuração do assassinato da vereador Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. A investigação concluiu pela existência de uma organização criminosa que tentava atrapalhar a apuração do duplo homicídio, ocorrido em março de 2018. A Polícia Civil do Rio prendeu dois suspeitos do crime, Ronnie Lessa e Elcio de Queiroz, mas não chegou aos mandantes.

Em seu discurso de posse, Almada declarou que comandar a superintendência da PF no Rio “será o maior desafio profissional” de sua vida. Afirmou ainda que tem “plena consciência que a tarefa não será nada fácil” e destacou os problemas crônicos da segurança pública no Estado.

O novo superintendente regional é delegado da Polícia Federal desde 2008, mas atua em órgãos de segurança há três décadas. Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio (UERJ), Almada foi militar do Exército por quatro anos e policial civil em Minas Gerais entre 1997 e 2008. Na Polícia Federal, ele atuou no combate ao narcotráfico, ao crime organizado e na Academia Nacional de Polícia, além de ter sido superintendente no Amazonas e na Bahia.