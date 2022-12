Novo tiroteio no Morro da Coroa assusta moradores

Moradores do Morro da Coroa, em Santa Teresa, na região central do Rio, onde quatro pessoas morreram na noite de sexta-feira, 8, relataram na manhã deste domingo que policiais militares e traficantes voltaram a trocar tiros. As ruas ficaram vazias no entorno da favela. A Coordenadoria das Unidades de Polícia Pacificadora (CPP) ainda não confirmou o tiroteio. A UPP está instalada no conjunto de favelas Coroa, Fallet e Fogueteiro desde fevereiro de 2011. Segundo moradores, o confronto aconteceu entre policiais do Batalhão de Choque, que reforçam o policiamento na região neste fim de semana, e criminosos. Na noite de sexta-feira, quatro pessoas morreram e cinco foram baleadas durante invasão do Morro da Coroa por traficantes do Fallet. Policiais militares também trocaram tiros com criminosos que tentavam sair da favela da Coroa, por volta das 21 horas de sexta-feira. Entre os feridos, está Gabrielle Prazeres, de 22 anos, grávida de cinco meses, atingida do tórax. Ela continua internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Gabrielle está lúcida, estável e não houve problemas com o bebê. A equipe médica decidiu não operar a jovem. Três rapazes menores de idade que jogavam futebol durante a invasão da facção rival ao Morro da Coroa também foram atingidos. Um deles continua internado.