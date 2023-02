Número de mortos pela chuva sobe para 4 no Rio de Janeiro

RIO - Pelo menos quatro pessoas morreram por causa da tempestade que atingiu o Rio no fim da tarde de terça-feira, 7. Uma das vítimas é uma criança de 2 anos. Em apenas quatro horas, choveu na cidade do Rio de Janeiro o equivalente a 70% do esperado para todo o mês. Em alguns bairros, no entanto, o volume ultrapassou o previsto para fevereiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, em todo o Estado foram feitos 70 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas pela água. Os militares atuaram também em 37 ocorrências de desabamentos ou deslizamentos.

Entre as vítimas do temporal, está a menina Ayla Sofia Rodrigues Costa, de 2 anos, morta na noite de terça em um deslizamento na comunidade da Chácara do Céu, na Tijuca, na zona norte da cidade. A criança foi resgatado já sem vida dos escombros da casa, que desabou com a chuva.

Mais cedo, Haroldo A. Junior, de 27 anos, morreu em Saquarema, na Região dos Lagos, depois de ser atingido por um raio. Os bombeiros foram acionados por volta das 14h, mas já encontraram o rapaz sem vida. Ele estava no alto de uma laje quando foi atingido pela descarga elétrica.

Chuvas no Rio de Janeiro: mortos já chegam a quatro Foto: Centro de Operações Rio

Novas mortes

Nesta quarta-feira, 8, foram confirmadas mais duas mortes. Na comunidade de Tavares Bastos, no Catete, na zona sul, José Sirlei Carvalho Dinos, de 81 anos, morreu na noite anterior quando sua casa desabou, por volta das 20h30. A casa havia sido interditada no dia anterior. A GeoRio avalia os riscos de novos deslizamentos no local.

No início da tarde, a prefeitura de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, confirmou a morte de Gizelle Martins Bezerra, de 22 anos, também em um deslizamento na comunidade do Morro da Coruja. A jovem chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

A cidade entrou em estágio de alerta às 20h da terça-feira, 7, por conta do temporal que já atingia vários bairros provocando alagamentos. Segundo a Prefeitura, até às 21h, 113 sirenes de alerta (das 162 existentes na cidade) já haviam sido acionadas nas comunidades localizadas em áreas de risco de deslizamento.

O estágio de alerta é o quarto nível em uma escala de um a cinco e indica que pelo menos uma ocorrência grave impacta a cidade ou que há a ocorrência simultânea de problemas de médio e alto impacto em várias regiões.