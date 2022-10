O que esperar do clima no feriado de 12 de outubro? SP pode ter chuva; veja previsão no País

O tempo para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, deve ser nublado em quase todas as capitais brasileiras e em grande parte das regiões. Em São Paulo (SP), o dia será abafado no começo da manhã, mas há risco de pancadas de chuva ao longo do dia. Centro-Oeste e partes do Sudeste e Nordeste estarão em alerta vermelho de baixa umidade.

Manaus (AM) deve registrar a temperatura mais alta, com uma máxima prevista de 40º C, enquanto Porto Alegre (RS) será a mais fria, com mínima de 14º C. Na capital paulista, a máxima deve chegar a 30º C, com 17º sendo a mais baixa. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Tempo deve seguir chuvoso em São Paulo, mas com menor intensidade (Tiago Queiroz/Estadão)

São Paulo e região sudeste

Além das temperaturas previstas pela entidade, São Paulo também deve ter trovoadas e ventos na cidade, segundo informações do Climatempo. Os raios devem cair durante a parte da tarde.

O tempo estará “dividido” na região Sudeste. Rio de Janeiro (RJ) e a capital paulista terão nuvens carregadas e chuvas isoladas durante o dia, com mínima de 21º C e máxima de 31º C na fluminense. Por outro lado, Minas Gerais e Espírito Santo estarão menos nubladas e mais secas. Belo Horizonte (MG) e Vitória (MG) devem registrar máximas de 29º C e 31º C e mínimas de 16º C e 21º C, respectivamente.

Centro-Oeste

Brasília (DF) tem um alerta vermelho do Inmet para o feriado. A umidade relativa do ar deve ficar em 12% e, por isso, o instituto chamou atenção para o risco de incêndios florestais na região. Não deve chover na capital federal. A mínima prevista é de 17º C e a máxima de 32º C.

Assim como o sudeste, a Região Centro-Oeste será diferente entre seus Estados. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul podem esperar muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. O primeiro terá máxima de 31º C e mínima de 23º C na capital, Cuiabá, enquanto o segundo tem previsão de máxima de 26º C e mínima de 19º C em Campo Grande. Em Goiás, tempo seco, máxima de 32º C e mínima de 19º C em Goiânia.

Alertas de risco meteorológico do Inmet para o feriado de 12 de outubro. Centro-Oeste e Nordeste têm risco de incêndios florestais (Divulgação/Instituto Nacional de Meteorologia)

Nordeste

O alerta vermelho do Inmet de alto risco também afetará o oeste da Bahia e o sul do Piauí, com o aviso laranja, que requer vigilância, se estendendo para uma pequena parte de Pernambuco e Ceará. A capital mais quente, e também mais fria, será Teresina (PI), com máxima de 39º C e mínima de 24º C, com poucas nuvens e tempo seco.

Salvador (BA) deve chegar a mínima próxima, mas com máxima menor, de 31º C, e chuvas isoladas. Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Recife (PE) são as outras cidades do Nordeste com risco de precipitações, mas nenhuma deve ser generalizada, com baixo risco de trovoadas e raios.

Norte

Quase toda a Região Norte tem alerta amarelo de perigo meteorológico potencial - o mais baixo, apenas para cuidado na prática de atividades sujeitas à risco - por chuvas intensas, com partes do Acre e Amazonas cobertas pelo alerta laranja. Com 40º C, Manaus terá a maior máxima, junto a pancadas isoladas ao longo da tarde e noite, com trovoadas.

Rio Branco (AC) deve registrar a mínima mais baixa, com previsão de 20º C. Todas as capitais têm risco de chuvas isoladas, com a maior parte sendo no período da noite. Todas devem ter trovoadas e raios isoladas, e as precipitações não devem se generalizar.

Sul

Paraná e Santa Catarina estão quase todas cobertas pelo alerta laranja, também de chuvas intensas, e devem tomar cuidados ao longo do dia. As três cidades mais importantes da região Sul - Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre - deverão ter as mesmas temperaturas máximas: 22º C.

A capital gaúcha registrará a menor mínima, de 14º C. Catarinenses e paranaenses deverão esperar pancadas de chuva mais generalizadas ao longo de todo o dia - mínima de 18º C para a primeira e 16º C para a segunda. Porto Alegre também deve ter precipitações, mas de forma isolada. Apesar de mais seco, o tempo na cidade deve ser nublado e com pouca abertura para sol.