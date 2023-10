O que esperar do desfecho do Sínodo dos Bispos, convocado pelo papa Francisco? Entenda

VATICANO - A reunião do papa Francisco, que durou um mês, sobre o futuro da Igreja Católica termina neste sábado, 28, com a votação de um documento final sobre o papel das mulheres e como a Igreja pode responder melhor às necessidades dos fiéis nos dias de hoje.

Tanto os organizadores como os participantes tentaram moderar as expectativas de que quaisquer grandes mudanças surgissem, especialmente em questões doutrinárias polêmicas, como as opiniões da Igreja sobre a homossexualidade. Eles insistiram que o mero processo de forçar os bispos a sentarem-se em mesas redondas para ouvir os católicos comuns durante um mês foi a principal novidade do encontro.

Mas não há como negar que o grande Sínodo de Francisco sobre a Sinodalidade, como foi chamada a reunião, e a campanha de dois anos entre os católicos comuns que o precedeu, geraram de fato expectativas.

Papa Francisco se encontra com um grupo de mulheres antes de uma sessão do Sínodo dos Bispos Foto: Alessandra Tarantino/AP

Progressistas esperavam que a reunião enviasse uma mensagem de que a Igreja seria mais receptiva às pessoas LGBT+ e ofereceria às mulheres mais papéis de liderança numa hierarquia onde elas estão impedidas de ordenação.

Conservadores enfatizaram a necessidade de permanecer fiéis à tradição de 2 mil anos da Igreja e alertaram que o debate sobre tais questões era uma “caixa de Pandora” que representava o risco de cisma.

Independentemente de como a reunião terminar, ela ainda será encerrada. Outra sessão está prevista para outubro do ano que vem, com recomendações finais ou conclusões dessa reunião apresentadas a Francisco para sua consideração num documento futuro.

Francisco convocou o Sínodo como parte dos seus esforços de reforma para tornar a Igreja um lugar mais acolhedor. Na sua visão de uma Igreja “sinodal”, os fiéis são ouvidos e acompanhados, em vez de receberem pregações, por uma hierarquia “clerical” fora de contato que, de qualquer forma, sofreu uma crise de credibilidade devido aos escândalos de abuso do clero em todo o mundo.

Continua após a publicidade

Pela primeira vez, permitiu-se que mulheres e leigos votassem ao lado dos bispos, pondo em prática a sua crença de que o “Povo de Deus” nos bancos é mais importante do que os pregadores e deve ter mais voz na tomada de decisões da Igreja. Essa missão e o seu apelo à “corresponsabilidade” inspiraram em particular as mulheres que procuravam a restauração de diáconas, um ministério que existia na igreja primitiva.

“Embora alguns pareçam pensar que é possível falar sobre corresponsabilidade na missão sem abordar o elefante na sala, a igualdade fundamental das mulheres e o seu acesso a todos os ministérios da Igreja é uma questão que persistirá até que seja atendida com feroz atenção ao Evangelho”, disse uma declaração feita nesta semana pela Conferência de Ordenação de Mulheres, que tem realizado eventos, marchas e protestos em Roma durante todo o mês.

Mas a mera inclusão de leigos como membros votantes na reunião levou alguns a questionar a legitimidade da reunião. Observam que o “Sínodo dos Bispos” foi criado para proporcionar ao pontífice a reflexão dos bispos, os sucessores dos apóstolos.

O cardeal Gerhard Mueller, que Francisco nomeou como membro do Sínodo, mas que não escondeu a sua oposição a ele, disse que o encontro dificilmente poderia ser chamado de Sínodo dos Bispos “quando os leigos têm a mesma voz, têm o mesmo tempo para falar, e tiram oportunidades para os bispos (terem) a possibilidade de falar”.

Numa entrevista publicada neste sábado no National Catholic Register, Mueller delineou uma crítica contundente à reunião, dizendo que foi manipulada e teologicamente rasa, alegando ser obra do Espírito Santo, mas que na verdade pretendia desfazer o ensino da Igreja. “Tudo está mudando e agora devemos estar abertos à homossexualidade e à ordenação de mulheres. Se você analisar, tudo se trata de nos converter a esses dois temas”, disse o teólogo alemão.

A entrevista aparentemente respeitou o apelo de Francisco de que os delegados se abstivessem de falar com a mídia durante a reunião, exceto quando selecionados para falar para imprensa oficiais do Vaticano, onde o conteúdo detalhado das deliberações não é revelado.

Continua após a publicidade

O reverendo Timothy Radcliffe, um dominicano britânico a quem Francisco pediu para fornecer reflexões espirituais periodicamente durante a reunião, tem uma opinião muito diferente. Ele elogiou a inclusão dos leigos como um verdadeiro reflexo do espírito de um sínodo.

“Há uma reunião de representantes do Colégio dos Bispos, mas também mostra o bispo não como um indivíduo solitário, mas imerso na conversa do seu povo: ouvindo, conversando, aprendendo juntos”, disse.

Mas até mesmo Radcliffe alertou contra as expectativas de mudanças radicais. “É um sínodo que se reúne para ver como podemos ser Igreja de uma nova maneira, em vez de quais decisões precisam ser tomadas.”

Ele acrescentou que o processo estava apenas começando. “E é por isso que haverá solavancos. Haverá erros. E tudo bem, porque estamos no caminho.” /AP