O que se sabe sobre o caso do bebê de Santa Catarina encontrado em São Paulo

Ainda continuam as investigações envolvendo o bebê de 2 anos desaparecido em Santa Catarina. Há uma semana, no dia 8 de maio, a criança foi localizada com um homem e uma mulher na capital paulista. A dupla foi presa. Posteriormente, a mãe do menino disse que entregou o filho em um estacionamento de supermercado, após manter contato com os suspeitos.

Quando a família do menor abriu um boletim de ocorrência para registrar o desaparecimento dele, a mãe da criança, que sofre de ansiedade e depressão, estava internada em um hospital do Estado catarinense. A polícia trabalha com a possibilidade de a jovem de 22 anos, ter sido aliciada desde a gravidez para entregar o bebê para adoção de forma ilegal.

Quando a criança desapareceu?

O bebê de 2 anos havia sido visto pela última vez no dia 30 de abril, em Florianópolis. Segundo as investigações, ele teria sido entregue pela própria mãe a um homem e uma mulher, identificados como Marcelo Valverde Valezi, de 52 anos, e Roberta Porfirio de Sousa Santos, de 41 anos.

Quando a família registrou um boletim de ocorrência?

No dia 5 de maio, um boletim de ocorrência foi registrado pela família do menor. Desde então, a polícia catarinense investiga o caso. No mesmo dia, o celular da mãe foi encaminhado para a perícia da Polícia Científica. A partir do acesso ao aparelho, a Polícia Civil interceptou corridas realizadas por meio de aplicativos de transporte.

No dia seguinte, 6 de maio, o humorista Juliano Gaspar, tio do menino, compartilhou informações nas redes sociais e foto do sobrinho na tentativa de ajudar nas investigações. “Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser enviado aos números do post de forma completamente sigilosa. O ocorrido foi na Grande Florianópolis, mas ele pode estar em qualquer lugar”, disse ele.

No dia em que o sobrinho foi localizado, Gaspar fez uma nova publicação e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. “Ele estava em São Paulo. É o que podemos dizer no momento. Mas está bem e salvo. Daremos mais detalhes, em breve. Nossa eterna gratidão”, publicou ele.

Quem são os suspeitos de terem pego o bebê com a mãe em um estacionamento de supermercado?

Valezi e Roberta foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de pessoas no dia 8 de maio. A polícia apura uma possível tentativa de adoção ilegal.

No dia seguinte, 9 de maio, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decretou, durante audiência de custódia, a prisão preventiva de ambos. “Em audiência de custódia, eles tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva”, disse o TJ-SP.

Como a criança foi encontrada?

O menino desaparecido em Santa Catarina foi localizado no dia 8 de maio, dentro de um veículo localizado pela polícia no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. “O menor estava com um casal desconhecido, que foi preso em flagrante por tráfico de pessoas”, disse, na ocasião, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), e a Polícia Militar de São Paulo.

A informação da localização do menino também foi compartilhada nas redes sociais do SOS Desaparecidos da Polícia Militar de Santa Catarina. A criança foi encontrada em boas condições de saúde.

No mesmo dia, a criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar de São Paulo.

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga caso de bebê desaparecido de Santa Catarina que foi encontrado na zona leste da cidade de São Paulo. Foto: Reprodução/Instagram/sosdesaparecidospmsc

Quando o bebê vai voltar para Santa Catarina?

O menino de 2 anos será levado de volta para Santa Catarina nesta segunda-feira, 15, conforme decidiu a Justiça de São Paulo. A definição ocorreu após manifestação favorável do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e do Juízo da Vara da Infância e Juventude de São José, cidade na região metropolitana de Florianópolis onde reside a família da criança.

Conforme nota divulgada pelo Ministério Público de Santa Catarina, em decisão no dia 12 de maio, o Juízo da Infância de São Paulo declinou da competência para processo e julgamento do caso. O órgão determinou a remessa do processo e a transferência do bebê para São José na próxima segunda-feira, 15, cerca de duas semanas após o desaparecimento da criança. Ela ficará em um abrigo institucional.

No dia 11 de maio, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) solicitou que a criança fosse transferida para São José. Depois do pedido, o Juízo do Foro Regional VII de Tatuapé solicitou à Vara da Infância e Juventude de São José informações sobre a eventual concordância da transferência e a forma pela qual o traslado seria feito.

A juíza Ana Cristina Borba Alves informou que a comarca possui vaga para a criança em instituição de acolhimento destinada à sua faixa etária e que o Estado de Santa Catarina disponibilizou aeronave para a transferência. Também informou que será destacada uma representante da Infância e Juventude para acompanhar o translado.

Como a polícia chegou até os suspeitos?

Conforme a investigação, os policiais chegaram até os suspeitos após serem informados, pelo setor de inteligência da polícia, que um carro envolvido em ação criminosa estava circulando pela região do Tatuapé. Os agentes localizaram o veículo e fizeram a abordagem do casal.

O carro, um Hyundai Creta branco, foi localizado com auxílio do sistema de monitoramento Detecta na Avenida Conselheiro Carrão. A Polícia Militar passou a acompanhá-lo de longe e realizou a abordagem na Rua do Tatuapé. Não houve perseguição. No volante, estava Valezi. No banco de trás, Roberta e o bebê, acomodado em uma cadeira apropriada para a idade.

Em contato com a polícia de Santa Catarina, foi constatado que havia a queixa do sumiço do menor. A polícia catarinense informou que o veículo usado para transportar a criança era o mesmo que havia sido flagrado na região onde a criança tinha desaparecido. O carro tinha placas adulteradas, para dificultar sua identificação.

O que alegaram os suspeitos no momento da abordagem?

A Polícia Civil de Santa Catarina continua investigando o caso e os suspeitos. Segundo a investigação, no dia em que o veículo foi abordado pela polícia no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, Roberta falou que era responsável pelo bebê e disponibilizou a certidão de nascimento original da criança.

“Quando perguntamos onde estavam indo, ela disse que tentaria a adoção da criança”, afirmou o sargento Márcio Roberto dos Santos. Roberta não tem nenhum processo criminal, mas Valezi, que teria a ajudado, já foi indiciado por lesão corporal, segundo a Polícia Militar.

O que disse a mãe do bebê?

A jovem de 22 anos disse ter entregue a criança a um casal no estacionamento de um supermercado em São José, na região metropolitana de Florianópolis. “Espero que um dia ele me perdoe”, disse ela, em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, no domingo, 14.

A mãe do bebê, que preferiu não ser identificada em reportagem do Fantástico, afirmou que conheceu Valezi em 2020, em um grupo de apoio a mães de uma rede social. “Ele contou a história dele, que ele era tentante junto com a mulher dele”, disse ela, que já estava grávida na época. “Isso foi gerando uma confiança.”

Segundo a jovem, o homem disse que se ela colocasse uma criança no mundo para sofrer, isso geraria efeitos negativos a ela. “Ele foi usando tudo que podia”, disse. Ela se tornou mãe solo meses depois. O bebê nasceu em abril de 2021.

No ano passado, a mãe da criança retomou contato com Valezi. De acordo com as investigações, ele não demonstrou interesse em ficar com a criança, mas indicou uma conhecida: Roberta Porfirio.

Marcelo passou a combinar um encontro dela com Roberta no dia 30 de abril. Inicialmente, a entrega seria na praça de alimentação de um shopping em São José, mas a mulher se atrasou. A esposa de Marcelo então fez um Pix no valor de R$ 100 para ajudar no transporte da jovem para outro local e na compra de um lanche. A mãe do bebê diz que foi o único dinheiro que recebeu.

O encontro inicial ocorreu na rua. Um carro, com as mesmas características do que foi abordado dias depois no Tatuapé, buscou mãe e filho. Nele, estariam Roberta e o marido, segundo a reportagem. Era a primeira vez que a mãe da criança encontrava com o casal. Em seguida, ela diz que o carro parou no estacionamento de um supermercado. Lá, foi convencida a tomar a decisão de entregar a criança.

Como estão as investigações?

“O carro, celulares e a cédula de identidade de um homem identificado como marido da mulher que estava no veículo com a criança foram apreendidos”, disse a SSP. Além da dupla, o homem e a mãe biológica da criança, que deu entrada em um hospital na Grande Florianópolis no último dia que a criança foi vista, também estão sendo investigados pela polícia.

A suspeita é de um suposto processo de adoção ilegal. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Sandra Mara Pereira, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, dois fatores levaram à entrega da criança: o aliciamento e a fragilidade emocional da mãe. A jovem de 22 anos, que sofre de ansiedade e depressão, teria sido aliciada desde a gravidez para entregar o bebê para adoção de forma ilegal.

Conforme a Polícia Civil de Santa Catarina, a mãe do bebê teria entregue a criança para a dupla no dia 30 de abril. As forças de segurança de São Paulo permanecem em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para esclarecer os fatos.