O que se sabe sobre o caso do fisioterapeuta atropelado logo após o casamento

O fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, 41 anos, morreu no último sábado, 13, depois de ser atropelado em uma avenida do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da esposa, com quem se casara horas antes.

Câmera de segurança registrou atropelamento na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes. Foto: Reprodução/TV Globo

Como foi o atropelamento do fisioterapeuta?

PUBLICIDADE Fabio e sua esposa, Bruna Villarinho, tinham acabado de chegar no hotel, que fica na Avenida Lúcio Costa. Os dois deixaram as malas e foram dar uma caminhada na praia. De acordo com informações de testemunhas, o casal atravessava a via por volta das 23h30 quando a vítima foi atingida por um carro, supostamente dirigido pelo influenciador. Testemunhas disseram que o carro estava em alta velocidade e que o condutor deixou o local sem prestar socorro. Fábio morreu no local. O casal estava junto há seis anos e há dois, pelo menos, planejava o casamento que aconteceu no sábado, horas antes do acidente.

O enterro aconteceu na segunda-feira, 15, mesmo dia em que o casal partiria para uma viagem de lua de mel.

O influenciador Vitor Vieira compartilhava viagens, treinos e seus carros luxuosos. Foto: Reprodução/Instagram/@vitorvieira

Quem era o motorista do carro que matou o fisioterapeuta?

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o suspeito de estar dirigindo o carro é o influenciador digital Vitor Vieira, que usava as redes sociais para compartilhar sua rotina de treinos, viagens para o exterior, além de mostrar seus carros, inclusive o automóvel que teria causado a morte do fisioterapeuta.

Vitor se apresentava como freestyler e acumulava 280 mil seguidores. Depois da repercussão do atropelamento, o influenciador apagou sua conta no Instagram. Como atleta, ele chegou a competir em Dubai.

No seu perfil era possível ver fotos de viagens, eventos nos quais aparecia jogando futebol freestyle - quando equilibra a bola com o corpo ou improvisa jogadas.

O carro, um BMW, foi encontrado pela polícia em um condomínio no Recreio com marcas da colisão.

Após ter prisão temporária decretada, Vitor está sendo considerado foragido. A polícia divulgou um cartaz para ajudar na sua localização. O Estadão não localizou a defesa de Vitor.

O influenciador Vitor Vieira é considerado foragido da justiça do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/Sepol - Rio de Janeiro

O motorista prestou socorro após o acidente?

De acordo com informações da polícia, durante o atropelamento, o corpo de Fábio foi projetado para dentro do carro e colocado para fora pelos ocupantes do veículo. Ainda segundo testemunhas, o corpo de Fábio foi encontrado na via sem que o condutor do veículo estivesse no local.

O condutor tinha bebido ou usado drogas?

Segundo a polícia, foram encontradas manchas de vinho dentro e fora do carro. Também foram encontradas taças quebradas. No entanto, como o suspeito não foi encontrado para poder realizar exames toxicológicos, não é possível garantir o uso de álcool ou qualquer outra droga, apesar dos sinais.

Quem estava no carro no momento do atropelamento?

De acordo com a polícia, Vitor estava acompanhado de cinco mulheres, que prestaram depoimento. Elas disseram às autoridades que não viram o motorista consumindo álcool ou outra droga.