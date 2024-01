O que se sabe sobre o menino de 6 anos que desapareceu em praia do Rio? Entenda

O menino Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, desapareceu na última quinta-feira, 4, na altura do posto 4 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O pai, Edson dos Santos Almeida, de 47 anos, trabalha em uma barraca da praia e notou o sumiço do filho por volta das 17h. Frequentadores e trabalhadores tentaram localizar a criança, mas não houve sucesso. O caso passou a ser apurado pela Polícia Civil.

O pai contou que, quando viu Édson Davi pela última vez, a criança jogava futebol na praia com outros meninos, aparentemente estrangeiros. “Por volta de 16h30, estavam na areia jogando bola, ele se fazendo de goleiro. Nisso, eu atendendo um cliente, fechando conta, quando me dei conta, meu filho sumiu. Isso era 16h50, 17h, quando aconteceu”, disse o pai na oportunidade.

No mesmo dia, a família registrou o desaparecimento na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca). Logo depois a investigação foi transferida para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, especializada na localização de desaparecidos.

Édson Davi estava na praia com o pai, no dia 4, mas sumiu e está sendo procurado pela polícia e pelos bombeiros Foto: Instagram/@marizearaujo_

Quais são as hipóteses do desaparecimento da criança na Barra da Tijuca?

Desde o início das investigações, a Polícia Civil trabalha com duas hipóteses: que a criança tenha ido em direção ao calçadão ou que tenha ido para o mar. Na primeira opção, ela pode ter sido sequestrada por alguém. Na segunda, pode ter se afogado.

As primeiras imagens obtidas pela polícia haviam sido gravadas pelo próprio pai de Édson Davi e mostram o filho jogando futebol com outras crianças, que seriam estrangeiras.

O pai da criança diz à imprensa não acreditar que o filho fosse ao mar sem pedir autorização – segundo ele, era sempre esse o procedimento. Por isso, o pai e a mãe suspeitam que alguém tenha sequestrado o garoto.

Mas a Polícia Civil obteve imagens, gravadas por câmeras de segurança e por outros banhistas, que mostram Édson Davi na beira do mar. Também há imagens da família das crianças com quem ele jogava futebol indo embora da praia sem a companhia de Édson.

Os bombeiros fazem buscas no mar – até segunda-feira, 8, já haviam vasculhado 18 km de costa, incluindo Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Guaratiba e Sepetiba, todas praias da zona oeste, usando drones, aeronave, motos aquáticas e mergulhadores.

A polícia não descarta nenhuma hipótese e continua investigando o caso. No domingo, a família promoveu um ato na Barra da Tijuca para cobrar rapidez na solução do caso.

O que a criança fez enquanto estava na praia?

Com base em imagens, a polícia reconstituiu os passos de Édson Davi na praia na quinta-feira, antes de seu desaparecimento.

Às 14h, o menino foi até uma barraca vizinha e pediu uma prancha de bodyboard emprestada. O funcionário não atendeu seu pedido. Às 14h30, ele foi com o pai a um quiosque, onde compraram açaí. Às 14h37, imagens mostram Édson Davi brincando na areia, perto do mar.

Às 15h56, o garoto foi sozinho ao calçadão e caminhou em direção ao quiosque onde comprou açaí. Logo depois, ele conversou com funcionário de barraca vizinha à do pai e voltou. A polícia acredita que ele pediu mais uma vez a prancha.

Às 16h, o menino estava jogando futebol com pelo menos mais duas crianças. Meia hora depois, um banhista tirou foto em que Édson Davi aparece jogando bola com outros meninos, que estavam acompanhados de um homem, supostamente estrangeiro.

Às 16h50, uma câmera registra a família das crianças com quem Édson Davi estava jogando bola ir embora. Ele não estava acompanhando o grupo nesse momento. Às 17h47, o pai de Édson aparece em câmera procurando pelo filho no quiosque onde eles haviam comprado açaí.