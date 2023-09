Onda de calor no centro do Brasil tem sombrinhas, vaporizadores e ruas sem pedestres; veja imagens

No momento em que várias cidades brasileiras registram recorde histórico de calor, Cuiabá, uma das capitais mais quentes do País, teve nesta segunda-feira, 25, grandes avenidas praticamente sem pedestres, carros com vidros fechados e a população procurando proteger-se das altas temperaturas com sombrinhas, chapéus e em lugares com ar-condicionado. Nos termômetros de rua, as temperaturas alcançaram os 44ºC.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma intensa onda de calor se instalou na capital do Mato Grosso. A cidade enfrentará altas temperaturas, podendo chegar até a 46°C, cinco graus acima da média.

Termômetro na Praça da Republica, no centro de Cuiabá, marca 44 graus: população procura se proteger das altas temperaturas com sombrinhas Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

O inverno de 2023, que acabou na última sexta-feira, 22, foi o mais quente na cidade em 63 anos de medição do Inmet, em um reflexo direto do fenômeno El Niño.

Adão Batista da Silva, de 67 anos, que há dois anos vende copos garapa cheios de gelo nos faróis da cidade, disse que durante a manhã desta segunda-feira havia vendido 46 deles. No período da tarde, porém, só 14 haviam saído. Motivo: os motoristas não queriam abrir os vidros para evitar que o calor entrasse nos carros.

Adão viu a quantidade de garapa vendida diminuir porque os motoristas não queriam abrir os vidros dos carros Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

A cidade, aliás, tem diversos drive thrus de água de coco gelada pela mesma razão. Ninguém quer deixar o ambiente protegido do calor, nem mesmo para se hidratar.

Contra o tempo seco, funcionários levaram vaporizadores para a Secretaria de Educação do Estado Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, funcionários levaram de casa vaporizadores que ajudavam a manter a umidade e um pouco de frescor no ambiente mantido numa temperatura suportável com o ar-condicionado.

Estudante da Escola Estadual Elmaz Gattas, no município de Várzea Grande, próximo a Cuiabá, usa torneira para se refrescar Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Onda de calor e recorde em Minas Gerais

Belo Horizonte registrou entre as 13h e 14h desta segunda-feira 38,6°C, a maior temperatura da capital mineira dentro da série histórica iniciada em 1910. Antes, a maior temperatura já registrada na cidade havia sido 38,4°C, no dia 7 de outubro de 2020.