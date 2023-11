Onda de calor: veja os cuidados para tomar com os pets

Os animais também estão sofrendo com a onda de calor que atinge grande parte do Brasil e precisam de cuidados especiais para enfrentar as altas temperaturas. Sombra e muita água fresca são as principais recomendações dos veterinários para os pets nesses dias. E nada de passeios longos em horários mais quentes. O ideal é diminuir o tempo da caminhada e escolher bem os horários, ou bem cedinho ou à noite, ensinam os especialistas.

“Casos de animais que passam mal e precisam de oxigênio têm aumentado no consultório nos últimos dias”, conta a veterinária Letícia Di Mambro, que tem uma clínica em Belo Horizonte.

É muito comum ocorrer hipertermia, que é o aquecimento da temperatura corporal a níveis insuportáveis para os bichinhos. “É importante manter a tosa higiênica em dia, principalmente na região do abdômen, porque o animal gosta de encostar essa parte do corpo em pisos mais frios e sente alívio”, afirma Letícia.

Os sintomas que podem ocorrer no organismo dos bichos, especialmente nos cães e felinos, são inúmeros com o calor intenso:

respiração ofegante;

aumento dos batimentos cardíacos e da necessidade de hidratação;

sudorese;

hipersalivação;

vômitos;

diarreia.

No caso dos pets mais peludos, ainda mais sensíveis, a hipertermia pode levar à morte se não houver um socorro rápido.

Também é comum, segundo a veterinária, que os cães sofram queimaduras nas patas por causa do chão quente da rua, especialmente quando estão passeando. “Caminhar só bem cedo, até 9h, e depois das 17h, e em preferência em locais frescos que tenham árvores. E oferecer água o tempo todo”, diz ela.

Como fazer os pets ingerirem mais líquido?

Tanto Letícia como o veterinário Rodrigo Ferraz Aliane recomendam abusar da criatividade. Colocar gelo na água ou oferecer água de coco - exceto a aqueles que não podem por questões de saúde - pode despertar mais o interesse dos bichos.

“Dar água geladinha na seringa também faz eles beberem mais”, diz Letícia Di Mambro, que destaca também como opção bater frutas, como maçã e melancia, e colocar para gelar.

Rodrigo Aliane sugere que os tutores façam picolés - sim, eles são permitidos, desde que observados alguns cuidados, como não colocar açúcar.

“Pode também fazer um sanduíche de gelo: coloca a água na forma, depois uma camada de patê e cobre com água. E congela. O animal vai acabar lambendo aquele gelo para chegar até o patê e vai se hidratando.”

O veterinário alerta ainda para cuidados com choques térmicos. Portanto, pense duas vezes antes de dar aquele banho de água fria, até porque alguns cães não curtem.