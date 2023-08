Onde vivem os brasileiros no exterior e quais os países preferidos? Veja lista

Quase 4,6 milhões de brasileiros moram fora do País, segundo estimativa divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. Baseado em informações prestadas pelos 196 postos do ministério no exterior (embaixadas, consulados-gerais, consulados e vice-consulados) e relativa ao ano de 2022, o número é de 4.598.735 pessoas.

A maior concentração é nos Estados Unidos, onde vivem 1,9 milhão de brasileiros (42% do total). Portugal é o segundo país com mais brasileiros (360 mil), seguido por Paraguai (254 mil), Reino Unido (220 mil) e Japão (206.990).

Segundo as estatísticas do Ministério, a maior concentração de brasileiros está na região do consulado-geral de Nova York, seguida pelas regiões de Boston, Miami, Lisboa e Londres.

Maior concentração de brasileiros no exterior está em Nova York; em todo o território americano são 1,9 milhão Foto: Brendan McDermid/Reuters

Entre os continentes, a grande maioria dos brasileiros está na América do Norte (2.078.170, ou 45,1% do total), seguido pela Europa (1.490.745, ou 32,4% do total), América do Sul (646.730), Ásia (222.053), Oriente Médio (59.230), Oceania (53.430), África (39.600) e América Central e Caribe (8.777).

O número total de brasileiros no exterior em 2022 aumentou 4% em relação a 2021, estima o ministério – mesma proporção que cresceu de 2020 para 2021. A evolução anual desse dado nos últimos anos foi bem variável: de 2010 para 2012 houve queda de 39% e no ano seguinte, aumento de 48%. Desde 2016 há crescimento constante.

MAIORES COMUNIDADES BRASILEIRAS (POR PAÍS/TERRITÓRIO)

Estados Unidos: 1.900.000 Portugal: 360.000 Paraguai: 254.000 Reino Unido: 220.000 Japão: 206.990 Espanha: 165.000 Alemanha: 160.000 Itália: 157.000 Canadá: 133.170 Guiana Francesa (França): 91.500

A população brasileira no exterior levou o ministério a realizar mais de 434 mil serviços consulares em 2022. Desses, cerca de 115 mil casos foram de brasileiros que precisaram de assistência, em decorrência de prisões, hospitalizações, mortes, disputas de guarda de menores, violência de gênero, tráfico de pessoas ou outros problemas.

Foram resgatados cerca de 230 brasileiros que estavam na Ucrânia quando a guerra daquele país com a Rússia começou. Na eleição presidencial, a rede consular organizou a abertura de mais de mil seções eleitorais em 97 países, o que assegurou o voto de quase 700 mil brasileiros no exterior.