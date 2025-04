Ônibus com estudantes tomba em ribanceira no RS e deixa sete mortos e mais de 20 feridos

Um ônibus que transportava estudantes e professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) caiu em uma ribanceira, no final da manhã desta sexta-feira, 4, no município de Imigrante, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Ao menos sete pessoas morreram e mais de 20 ficarem feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.

PUBLICIDADE A corporação informou mais três óbitos durante à tarde, com base em informações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Teutônia. Horas depois, a informação foi corrigida e mantida o número de sete mortes. O acidente aconteceu por volta de 11h15, no km 3,5 da rodovia RSC-453. De acordo com as primeiras informações, o veículo teria perdido o freio e saiu da pista, tombando na ribanceira. Segundo a universidade, 35 pessoas estavam a bordo do coletivo.

04/04/2025 - Ônibus que transportava estudantes e professores da UFSM tombou em ribanceira, em Imigrante (RS). Foto: Brigada Militar/Divulgação

O grupo de estudantes e docentes do Curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da Federal de Santa Maria seguia para uma visita técnica ao viveiro de plantas Cactário Horst, no município de Imigrante. Uma equipe da universidade se deslocou para o local do acidente.

Os feridos foram levados para hospitais de Lajeado, Teutônia e Estela. A USFM decretou luto, suspendendo as atividades nesta sexta e no sábado, 5.

26 pessoas foram hospitalizadas. Das vítimas internadas, três estão em estado grave.

A investigação apura quantas pessoas estavam, ao todo, no circular. A Polícia conseguiu confirmar que, pelo menos, uma pessoa que tinha o nome na lista não estava na viagem.

Os corpos das vítimas foram removidos do local do acidente, mas ainda não foram identificados.

As equipes conseguiram desvirar o ônibus, que ficou tombado lateralmente, para verificar se havia mais vítimas sob a estrutura do veículo, o que não se confirmou. Os trabalhos de perícia devem continuar ao longo da noite.

A rodovia RSC-453 foi bloqueada nos dois sentidos para o atendimento às vítimas. Equipes do 22º Batalhão Policial Militar, do Batalhão Ambiental e da Polícia Civil foram mobilizadas para atendimento às vítimas.

Em rede social, o governador Eduardo Leite (PSDB) lamentou. “O Rio Grande do Sul está de luto. Seguiremos acompanhando de perto essa situação tão triste e oferecendo apoio a todos os envolvidos”, postou.