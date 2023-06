O que se sabe sobre o acidente da cantora Brisa Star no Ceará

O ônibus em que viajavam a cantora Brisa Star, de 15 anos, e sua banda, caiu de uma ribanceira, na noite deste domingo, 25, na BR-166, em Ipaumirim, no Ceará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 15 pessoas ficaram feridas, entre elas a cantora. A assessoria de Brisa Star informou que ela foi medicada e continua em observação. Seu estado de saúde é estável e ela passará por novas avaliações.

A cantora retornava de uma agenda de shows na companhia da banda e de seus pais, quando o ônibus saiu da pista, no km 428 da rodovia, por volta das 20 horas. Chovia no momento do acidente e o ônibus deslizou pela ribanceira. A maioria dos feridos, segundo a PRF, sofreu escoriações. Segundo a assessoria, o motorista e uma backing vocal foram levadas para um hospital de Juazeiro do Norte (CE), onde receberam atendimento e passaram por exames.

Outros dois feridos foram levados para um hospital de Icó (CE), mas já tiveram alta. As outras pessoas com ferimentos leves foram atendidas no Hospital Municipal de Ipaumirim.

Brisa sofreu um impacto nas pernas e precisou de ajuda para caminhar. Os primeiros exames, no entanto, não revelaram fratura. Os pais dela sofreram apenas arranhões. Segundo a PRF, a Polícia Civil da cidade vai apurar as causas do acidente.

Quem é Brisa Star?

A cantora Brisa Rocha Ladislau da Conceição, ou Brisa Star, é conhecida como “fadinha do piseiro”, um ritmo derivado do forró nordestino. Ela nasceu em Ibiaí, cidade mineira, mas passou a residir em Fortaleza. A artista fez a primeira gravação oficial, “Dançando”, aos 11 anos, mas seu primeiro sucesso veio em agosto de 2020, com a música “Se joga no passinho”, gravada com o cantor mineiro Thiago Jonathan.

A cantora Brisa Rocha Ladislau da Conceição, ou Brisa Star, é conhecida como “fadinha do piseiro”, um ritmo derivado do forró nordestino Foto: Instagram/@BrisaStar

A música ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações no Youtube. A cantora fez ainda parcerias com Zé Vaqueiro, também cantor de ‘piseiro’, e com músicos de outros ritmos, como funk e forró. Em fevereiro deste ano, a cantora lançou seu novo EP ‘Baile da Brisa’.