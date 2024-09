Operação que mira Deolane Bezerra teve carros de luxo e aeronaves apreendidos; veja imagens

Aeronaves, carros de luxo, relógios da marca Rolex e joias estão entre os bens apreendidos nesta quarta-feira, 4, durante a operação da Polícia Civil de Pernambuco que mira desarticular uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Não há informações sobre os proprietários, até o momento. Um dos alvos da operação, a empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos, foi detida. Também foi cumprido mandado de prisão preventiva contra a mãe dela, Solange Bezerra.

Leia também Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra jogos ilegais e grupos ligados a bets

PUBLICIDADE Além de 19 mandados de prisão, a Operação Integration cumpre 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens (carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações) e valores. Também foram bloqueados ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. A suspeita é de que a organização criminosa está envolvida com uma série de jogos de azar, entre eles os bets, que são legalizados. O alvo, no entanto, é a lavagem de dinheiro adquirido por meio de jogos de azar ilegais.

Aeronaves também foram apreendidas durante a operação. Foto: Divulgação/Polícia Civil de Pernambuco

Os mandados estão sendo cumpridos no Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR) e Goiânia (GO). Todos eles foram expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da capital pernambucana.

Polícia Civil de Pernambuco também apreendeu joias. Foto: Divulgação/Polícia Civil de Pernambuco

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) disse que um carro de luxo e um avião foram apreendidos nesta quarta-feira por policiais civis do Estado paulista. “Em Barueri, na Grande São Paulo, a Polícia Civil apreendeu um carro de luxo em um condomínio de alto padrão. Em Jundiaí, no interior paulista, uma aeronave foi recolhida pelos agentes”, disse a pasta.

Uma aeronave foi apreendida no Estado de São Paulo. Foto: Divulgação/SSP

Veja bens apreendidos:

17 carros de luxo, além de outros 38 veículos;

100 imóveis;

Quatro aeronaves;

Sete embarcações;

Joias;

Notas de dinheiro, incluindo cédulas estrangeiras;

11 relógios da marca Rolex.

A investigação começou com apreensão de R$ 180 mil e já está na 3ª fase. É voltada para um esquema de lavagem de dinheiro adquirido por meio de jogos de azar e dividida em três fases: aquisição, ocultação e integração do dinheiro ao patrimônio dos envolvidos – esta última ocorre agora e é a que motivou a prisão de Deolane.

Publicidade

“É uma operação criminosa voltada para jogos ilegais. Nesses últimos anos, temos ampliado os dados e informações sobre isso e agora estamos nessa fase da operação de apreensão, com quantidade grande de objetos”, afirmou Rocha.

Em Barueri, na Grande São Paulo, a Polícia Civil apreendeu um carro de luxo em um condomínio de alto padrão. Foto: Divulgação/SSP

Nas redes sociais, o escritório Adelia Soares Advogados, que representa Deolane e a mãe, diz que todas as questões legais estão sendo tratadas com a seriedade e transparência que o caso requer.

No início da manhã desta quarta, após a operação policial ser deflagrada, a advogada e influenciadora Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, também utilizou as redes sociais para comentar a prisão da irmã. Também disse que foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra a mãe delas.

“Até o momento, o que nós e advogados sabemos sobre isso é que um processo relacionado à empresa Esportes da Sorte. Ainda não sabemos o real motivo disso, mas sabemos que é uma empresa que atua em todo o Brasil com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão e até onde sei é uma empresa idônea”, afirmou Dayanne, em vídeo publicado nos Stories de seu perfil no Instagram.