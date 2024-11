Padre é afastado da Igreja Católica após vazamento de fotos íntimas

As imagens começaram a circular no final de outubro. Depois disso, o perfil do padre em algumas redes sociais foi retirado do ar. No YouTube, ele mantém um perfil com 6.500 seguidores.

O afastamento das funções foi determinado pela Diocese de Catanduva na última sexta-feira, 1.º. No comunicado, o bispo diocesano de Catanduva, José Benedito Cardoso, não cita o motivo do afastamento – apenas pede orações ao padre.