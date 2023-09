Pai de Heloísa, vítima de tiros da PRF, lamenta morte da filha: ‘Queria ter ido em seu lugar’

Willian Silva, pai da menina Heloísa dos Santos Silva, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para homenagear a filha que morreu no sábado, 16, aos 3 anos, vítima de uma bala disparada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem, no Rio de Janeiro, em 7 de setembro. O caso é investigado pela corporação. Nesta segunda, a Justiça negou a prisão dos policiais envolvidos na ação, mas determinou medidas cautelas, como o afastamento dos agentes das ruas e a proibição de ter contato com a família da vítima.

“Olha amor, descanse em paz, viu. Enquanto você esteve aqui você nos trouxe paz, união, alegria, amor. Realmente um anjo”, escreveu Silva na postagem. “Papai queria poder ter ido em seu lugar, tenha absoluta certeza disso, mas os planos de Deus não são os nossos e quem sou eu para questioná-lo?”, continuou ele.

Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, morreu nove dias depois de ser baleada dentro do carro da família no Rio de Janeiro, em abordagem da PRF. Foto: Reprodução G1

No último dia 7, a família de Willian passava de carro no Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, na região de Seropédica, Baixada Fluminense, quando começou a ser seguida por uma viatura da PRF, logo após passar por um posto da polícia, segundo o pai de Heloísa. O disparo foi feito, conforme a Polícia Rodoviária Federal, porque havia a suspeita de que o veículo fosse roubado.

Além de Silva e Heloísa, estavam no carro a mãe da criança, uma irmã de oito anos e uma tia, que não se feriram. O disparo atingiu a coluna e a cabeça de Heloísa, que ficou internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Heloísa não resistiu à piora do quadro clínico e, após nove dias de internação na unidade, sofreu parada cardiorrespiratória. Morreu na manhã do último sábado, 9h22, segundo a prefeitura do município. A criança foi sepultada no domingo, 17.

Com a morte da menina, o Estado do Rio de Janeiro já soma em 2023 onze crianças e adolescentes que foram morreram por arma de fogo, segundo levantamento da ONG Rio de Paz. Em 2022, também segundo a entidade, haviam sido registrados quatro casos do tipo.

“No hospital, eu acreditei com todas as minhas forças até o último segundo e, mesmo com todos os aparelhos desligados, eu pensei em algum momento ligar tudo de novo por conta própria. Só queria sair de lá com você em meus braços e ir embora pra casa”, escreveu Willian Silva.

No texto de tributo, o pai de Heloísa ainda lembrou dos “beijnhos” que a filha dava na família antes de ir à escola, e quanto ela gostava de dançar as coreografias que aprendia em sala de aula. Mas Willian também exigiu uma resposta das autoridades sobre o caso. “Você jamais será esquecida, jamais! Que Deus conforte os nossos corações de alguma maneira nesse momento difícil. Queremos justiça!”.

‘Filha, desculpe por não proteger você', escreveu a mãe

Em uma série de publicações, a mãe de Heloísa, Alana Santos também escreveu sobre a morte da filha e a dor pela partida da criança.

“Filha, desculpe por não proteger você, mas hoje entendi que você é uma escolhida por Deus e muito antes de eu te amar, Ele te amou”, postou Alana em uma de suas redes sociais no domingo.

“Chegar em casa e ver suas coisinhas me destrói. Procurar uma roupa suja sua que ainda não foi lavada para sentir o seu cheiro é o que me acalma agora. Sua irmã sente tanto sua falta que ela grita pelo seu nome”.

PF e MPF investigam o caso

Em nota, a PRF informou que se solidariza com a família de Heloísa e que sua Comissão de Direitos Humanos está acompanhando a família para acolhimento e apoio psicológico. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público Federal (MPF).