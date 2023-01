SALVADOR - Um homem, identificado apenas como Ângelo Manoel, espancou as duas filhas pequenas, de sete e dez anos, na praia de Itapuã, na manhã de domingo, 1º, em Salvador (BA). A motivação seria porque ele as teria perdido de vista por alguns momentos. Imagens de celular feitas por banhistas viralizaram na internet, chegando ao conhecimento da Polícia Civil da Bahia, que iniciou investigação sobre o fato na terça-feira, 3.

Por meio de nota, a Polícia afirmou que identificou o acusado, que não é morador de Salvador. Ele vive com a família na cidade de Feira de Santana, a 110 km da capital baiana, e deve ser ouvido nos próximos dias.

“O homem foi identificado e deve ser ouvido em uma unidade policial especializada na cidade Feira de Santana, onde a família reside. Também serão coletados os depoimentos das crianças”, informa a Polícia.

Após coleta dos depoimentos, o resultado da investigação deverá ser encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Praticados Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), para conclusão do processo.

Conforme as imagens divulgadas, o homem aparece inicialmente com um bebê no colo. Em seguida ele entrega a criança para outra pessoa e se dirige às duas meninas iniciando as agressões. Ele bate fortemente nas meninas com uma sandália e depois agarra uma pelo pescoço e a arremessa contra o chão. As crianças choram muito.

Pai espanca crianças em praia de Salvador e polícia apura caso. Foto: Divulgação/Governo da Bahia

Após a ampla repercussão do caso, Ângelo Manoel divulgou vídeo nas redes sociais desculpando-se e explica que o ato de violência se deu em meio a um momento de descontrole emocional. “De repente, aconteceu esse momento em que eu não aguentava mais reclamar. Eu explodi, eu errei. Mas eu sou um pai, não um monstro”, diz chorando no vídeo.

Ele afirma ainda que cuida bem das meninas. “Eu errei, passei do limite, eu bati demais, mas não matei minhas filhas. Elas estão aqui comigo, sob os meus cuidados”, diz, acrescentando que a responsabilidade de cuidar das filhas é dele. “Eu estava ali, olhando, e de repente elas desapareceram. Eu tinha proibido elas de irem para a água sozinhas”, justifica.

Em outro vídeo, ele assume ter passado dos limites com as crianças, mas diz que nenhuma delas ficou com hematoma ou marcas da agressão pelo corpo. Além de reforçar o pedido público de desculpas.

“Estou aqui sem saber o que fazer. Estou aqui esperando as providências de Deus, porque todo mundo quer botar a mão para me fazer mal e eu tenho minha família que depende de mim. Não tem um hematoma, não tem uma marca, na mesma hora a raiva passou e eu me desculpei. Me desculpei com quem estava ali também, algumas pessoas disseram que eu estava certo, mas bati demais. Eu reconheci meu erro que eu bati demais”, completou.

*A reportagem optou por retirar imagens das agressões da matéria para evitar mais exposição das crianças